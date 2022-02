Nu de krokusvakantie voor de deur staat: dit zijn de coronaregels in wintersportgebieden

Zwitserland: bijna alles kan én mag, zonder mondmasker en vaccinatiebewijs

• Sinds vorige week zijn zowat alle coronamaatregelen in Zwitserland opgeheven. Inkomende Belgen hoeven niet langer vaccinatie- of genezingscertificaten of een negatief testresultaat voor te leggen. Ook het Passenger Locator Form (PLF) is niet langer nodig.

• In de horeca, winkels, bioscopen en andere amusementsplekken hoef je niet langer een coronapaspoort voor te leggen én zijn de mondmaskers afgeschaft. De enige plaatsen waar wel nog tot 31 maart een mondmaskerplicht geldt, weliswaar vanaf 12 jaar, zijn zieken- en rusthuizen en het openbaar vervoer.

• En dus moet ook in gesloten skiliften en bergtreinen het masker wél nog altijd op. In open skiliften zijn maskers voortaan overbodig. Ook op de skipistes zelf en in de après-skihutten is iedereen welkom zonder masker én zonder vaccinatiebewijs.

• Let wel: wie tijdens de skivakantie in Zwitserland positief zou testen, moet wel nog altijd vijf dagen in quarantaine. Alle bovenstaande maatregelen zijn grosso modo hetzelfde in de 26 Zwitserse kantons.

Oostenrijk: 3G-regel (gevaccineerd, genezen of getest) op de skipistes, après-ski gesloten

• Net sinds vandaag is Oostenrijk weer overgeschakeld van de 2G- naar de 3G-regel. Wat betekent dat niet alleen gevaccineerde en/of genezen, maar dus ook negatief geteste reizigers weer het land binnen mogen. Mét een PCR-test die niet ouder mag zijn dan 72 uur. Ook gevaccineerde en genezen reizigers moeten zo’n test trouwens kunnen voorleggen, tenzij ze intussen een boosterprik kregen. Het vaccinatiebewijs geldt 180 dagen voor volwassenen en 210 dagen voor 12- tot 18-jarigen. De boosterprik blijft 270 dagen geldig.

• Ook in de skigebieden blijft tot en met 4 maart de 3G-regel van kracht. Of het nu in horeca, verblijfschalets of skiliften is: je komt er niet in zonder bewijs van vaccinatie, herstel of recente test. Voor kinderen jonger dan 12 geldt deze maatregel niet.

• Op de skiliften, de wachtrijen richting skipistes en de toiletten moeten kinderen vanaf 6 jaar wel een mondmasker dragen. Vanaf 14 jaar hoort dat zelfs de FFP2-versie te zijn. Ook in de andere binnenruimtes en op het openbaar is een mondmasker verplicht.

• Wie in Oostenrijk tijdens de skivakantie de bloemetjes wil buitenzetten, is eraan voor de moeite. Nog altijd moet de horeca er om middernacht dicht. Indoor après-skibars en nachthoreca zijn er tot nader order zelfs helemaal gesloten. Pas vanaf 5 maart mogen die après-ski’s opnieuw de deuren openen. Ook staand of aan de toog drinken zit er in Oostenrijk voorlopig nog niet in.

• Op diezelfde 5 maart worden in Oostenrijk trouwens zo goed als alle coronamaatregelen afgeschaft. Dan moet je alleen nog een FFP2-masker dragen op het openbaar vervoer en in essentiële zaken zoals de supermarkt, bank en apotheek.

Een sneeuwrijk plaatje van het Oostenrijkse Tirol. Beeld ANP

Italië: ongevaccineerden komen de pistes niet op

• In Italië - en dus ook in skigebieden als Zuid-Tirol - gelden nog altijd strenge coronamaatregelen. Om Italië binnen te komen, moeten Belgen aan de 3G-regel beantwoorden. Ze moeten dus een QR-code voorleggen die bewijst dat ze volledig gevaccineerd zijn (met een geldigheid van negen maanden), genezen (met een geldigheid van zes maanden) of dat ze negatief getest zijn. Daarbij mogen antigeen- en PCR-test respectievelijk hooguit 48 uur én 72 uur oud zijn. Wie al een boosterprik kreeg, hoeft zich van al het bovenstaande niets aan te trekken, want die is in Italië onbeperkt geldig. Let wel: iedereen moet nog altijd het PLF-formulier invullen.

• Overal in het land geldt nog altijd een lockdown voor ongevaccineerden vanaf 12 jaar. Wie niet gevaccineerd of hersteld is — al mag dat in beide gevallen niet langer dan zes maanden geleden zijn — mag dus enkel in supermarkten, apotheken en tankstations binnen.

• De Italiaanse skipistes én -liften zijn dus verboden terrein voor wie niet recent genezen of gevaccineerd is. Alleen met de zogenaamde Super Green Pass, zoals de Italianen het 2G-bewijs doopten, mag je de bergen op en af. Al moet in gesloten gondels én liften met een kapoverdekking het FFP2-mondmasker nog altijd op. In de meeste binnenruimtes en het openbaar vervoer is zo’n masker eveneens verplicht.

• Ook de Italiaanse après-skigelegenheden zijn uitsluitend toegankelijk met het 2G-bewijs. Voor overdekte après-ski’s is de capaciteit nog altijd beperkt tot 50% van het normale aantal. Buiten geldt een limiet van 75%. Al mag je er intussen wel zonder masker aan tafel zitten of dansen.

• Opgepast: wie in Italië positief test op corona, moet nog altijd tien dagen verplicht in quarantaine in de op de PLF aangeduide verblijfplaats.

Frankrijk: vanaf 12 jaar minstens PCR-test én vanaf 18 jaar booster verplicht

• Frankrijk blijft met voorsprong het strengste skiland. Ook in de Alpen en Pyreneeën geldt net als in de rest van het land een 2G-beleid. Alleen wie gevaccineerd of genezen is, mag er dus naartoe reizen. Vanaf 18 jaar geldt een bijkomende boosterverplichting.

• Kinderen tussen 12 en 15 jaar moeten een sanitaire pas kunnen voorleggen. Zijn ze niet gevaccineerd, dan is een negatieve PCR- of antigeentest van hooguit 24 uur verplicht. Voor 16- en 17-jarigen is het voorleggen van zo’n test niet mogelijk: zij moeten volledig gevaccineerd zijn (zonder boosterverplichting).

• Aan de wachtrijen en in de skiliften geldt een mondmaskerplicht voor iedereen die ouder is dan 6 jaar. Daarnaast is ook in alle andere binnenruimtes het dragen van een masker verplicht vanaf 11 jaar.

• Voor toegang tot de skigebieden is vanaf 12 jaar de sanitaire pas én vanaf 16 jaar het vaccinatiebewijs verplicht. Idem voor restaurants, berghutten, bars en hotelaccommodaties.