Nu de industrie in sneltempo elektrificeert, is het soms ‘file’ op het hoogspanningsnet

Elia schat dat het stroomverbruik in ons land tegen 2035 met 60 procent zal toenemen. “De elektrificatie van wagens gaat sneller dan verwacht”, stelt energiespecialist Ronnie Belmans (KU Leuven). “Ook zijn er almaar meer warmtepompen, die evenwel niet veel stroom afnemen. Het is vooral de industrie die elektrificeert. Elk industrieel proces dat opwarming vereist, gebeurde met gas. Tot die bedrijven door de energiecrisis van vorig jaar een tik om de oren kregen.

“Neem de frietindustrie in West-Vlaanderen, waar diepvriesfrieten worden voorgebakken op gas terwijl dat net zo goed met een warmtepomp en een elektrische friteuse kan. Die frietbakkers zijn nu wakker geworden.”

De flexibele aansluiting is meestal een tijdelijke oplossing, benadrukt Elia-woordvoerder Tom Demeyer. “Het is nog een marginaal fenomeen, maar het komt steeds vaker voor.”

Voor injectie van stroom op het net raken vooral de kustregio en de regio rond Luik aan hun limiet. Voor afname zijn er vooral beperkingen rond Henegouwen en het noorden van Limburg. In de Nederlandse provincie Zeeland kregen grote bedrijven onlangs te horen dat er tijdelijk geen plaats is voor uitbreiding of voor nieuwe aansluitingen op het hoogspanningsnet. Demeyer: “In ons land is er nog geen sprake van een aansluitingsstop, maar we moeten waakzaam zijn.”

Zo vernam de ontwikkelaar van een groot windpark in de kustregio recentelijk dat een permanente aansluiting niet meer mogelijk was. Hij moest ofwel een andere locatie zoeken of genoegen nemen met een afschakeling op momenten van congestie op het net. Elia becijferde dat het windpark in het slechtste geval tot 20 procent van zijn opgewekte stroom niet kwijt zou kunnen. Op jaarbasis kon zo tot ruim 80 gigawattuur aan stroom verloren gaan, of het jaarverbruik van 23.000 gezinnen.

Ronnie Belmans, energie-expert: “Het is vooral de industrie die elektrificeert.” Beeld rv

Elia hamert erop dat de netversterkingsprojecten in het federale ontwikkelingsplan gerealiseerd moeten worden indien we niet in zo’n Nederlands scenario willen belanden. “Dat plan, dat alle investeringen omvat die Elia de komende tien jaar wil doen, is goedgekeurd. We doen een oproep aan iedereen om ook de mankracht en de financiële middelen te voorzien om het te realiseren. Worden projecten zoals Ventilus niet uitgewerkt, dan komen we in grotere problemen.”

Belmans: “In West-Vlaanderen willen ze de hoogspanningskabel voor Ventilus onder de grond, maar dan kun je niet aftakken. De les die we uit deze ingreep van Elia moeten trekken is: werk vooruit, en hou die hoogspanningslijn niet tegen. Men heeft niet willen inzien dat Ventilus de energieader van de toekomst is voor West-Vlaanderen. Kwam elektriciteit vroeger vooral uit Tihange en Doel, dan komt het nu meer van de windmolens op de Noordzee.”

Minder betalen

Elia wil ook de regels herzien zodat energiewaakhond CREG niet langer voor elk geval apart zijn fiat moet geven. Elia streeft naar een aanpassing van de hoogspanningstarieven, zodat bedrijven minder moeten betalen wanneer ze niet meer continu stroom kunnen afnemen. Daarover moet de CREG zich nog uitspreken.

“De industrie moet zich ook afvragen of ze constant stroom nodig heeft”, stelt Belmans. “In Duitsland hebben chemische bedrijven hun productie verschoven naar het weekend: dan is het hoogspanningsnet minder belast en is er veel goedkope energie van zon en wind. Er zijn dus opportuniteiten.”

Voor de gezinnen is de capaciteit verzekerd, zegt Demeyer. Ook Belmans is van oordeel dat de gebeurlijke overbelasting van het hoogspanningsnet geen impact heeft op de gewone verbruiker.