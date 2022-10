Nu de beurzen bloeden: kalmte kan u (en uw pensioenspaarfonds) redden

Het slechte beursklimaat geeft ook de pensioenfondsen rake klappen. Dit jaar zijn de meeste fondsen al met meer dan 15 procent in waarde gezakt. Wat betekent dat? Zijn ze dan toch niet veilig? En is dat slecht nieuws voor wie binnenkort met pensioen gaat?

Wat is er aan de hand?

Wie nu en dan eens in zijn bankapp de waarde van zijn pensioenfonds controleert, zal geschrokken zijn. Door onder andere de oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis met blijvende bevoorradingsproblemen is de economie bijna tot stilstand gekomen.

Als gevolg daarvan is de gemiddelde waarde van pensioenfondsen met meer dan 15 procent gedaald, geen enkel fonds ontsnapt hieraan. En dat na een boerenjaar in 2021 door het herstel na de coronacrisis. Bij een vergelijking tussen de diverse pensioenfondsen zult u merken dat ze in het laatste jaar tussen de 14 en 20 procent van hun waarde verloren hebben. Niet onlogisch, bijna alle bedrijven hebben het moeilijk. En zo’n pensioenfonds bestaat voor een groot gedeelte uit aandelen. Ze delen dus mee in de klappen die de beurs momenteel te verwerken krijgt.

Bekijken we het over een langere periode, dan is het gelukkig allemaal minder dramatisch. In de laatste vijf jaar schommelen de rendementen tussen de -2 en 2 procent. Dat wil dus zeggen dat de pensioenfondsen in 2017 ongeveer evenveel waard waren als nu. Brengen we de inflatie in rekening, dan wil dat nog steeds zeggen dat we heel wat geld verloren hebben. Bekijken we het over een horizon van tien jaar – wat eigenlijk gangbaar is bij pensioenfondsen –, dan zien we een heel ander beeld met gezonde jaarlijkse rendementen tussen 2 en 5 procent.

Wat wel opvalt, is dat bepaalde fondsen die als defensief bestempeld worden nu minder lijken op te brengen dan fondsen die doorgaans als agressief worden bestempeld. Dat ligt aan het enorm negatieve beursklimaat waarin alle zekerheden zijn weggevallen en de wereld op zijn kop is gezet. Maar grosso modo liggen de verliezen allemaal dicht bij elkaar.

Wat kunt u nu het best doen?

Op dit moment is de boodschap vooral om rustig te blijven, gewoon verder te sparen en niks te doen. In het verleden hebben de beurzen zich na een crisis altijd snel hersteld tot een niveau dat zelfs hoger lag dan voordien. Dat wordt ook verwacht voor de komende jaren. Zeker jongere mensen hebben weinig te vrezen. Zij hebben nog een lange horizon voor zich, zij zullen pas over tientallen jaren aan hun pensioen kunnen denken. Zolang u het gespaarde pensioengeld nu niet opneemt, is er immers geen enkel probleem.

Anders is het voor mensen die dit jaar of een van de volgende jaren zestig worden en hun pensioenspaargeld willen opvragen. Het is belangrijk om te weten dat het geen verplichting is om het geld op te nemen als u 60 of 65 jaar wordt. Het is dan ook ten zeerste aanbevolen om nog even te wachten tot de economie zich opnieuw herstelt. Om echt optimaal te kunnen genieten van een mooi rendement, is het wellicht geduld oefenen tot 2024 of zelfs nog later. Hoe dan ook is dat op dit moment moeilijk te voorspellen en hangt veel af van hoe de oorlog in Oekraïne evolueert.

Heeft u niet meteen veel spaargeld en heeft u het geld dringend nodig, dan is er nog geen man overboord. U kunt genieten van een minimumrendement. U zult bij uw pensioen met andere woorden nooit minder krijgen dan het geld dat u gespaard hebt, met daarbovenop nog een jaarlijks rendement van 1,75 procent. Het kan nooit zo zijn dat u alles verliest, zoals bij aandelen bij het faillissement van een bedrijf. Feit is wel dat u dit jaar veel minder zult krijgen, dan iemand die zijn geld vorig jaar heeft opgenomen.

Verandert dat ook iets aan het wettelijk pensioen?

Nee, dit heeft niks te maken met het wettelijk pensioen. Zoals bekend zijn er in België drie pensioenpijlers. De eerste is het wettelijk pensioen, waarop iedereen recht heeft in de mate waarin hij tijdens zijn of haar carrière gewerkt heeft en verloond is geweest. Dat wordt uitbetaald door de overheid en is helemaal safe.

Een tweede pijler bestaat uit stortingen die heel wat werkgevers voor hun werknemers doen in groepsverzekeringen. Er is de zogenaamde tak 21-spaarverzekering en de tak 23-beleggingsverzekering. Voordeel van beide formules is dat ze fiscaal aantrekkelijk zijn en ze vaak gebruikt worden om de werknemer extra te belonen zonder daarvoor hoge belastingen en RSZ-bijdragen te moeten betalen. Veelal is er een werkgevers- en werknemersbijdrage, die 2 à 4 procent van het loon bedraagt. Dat geld wordt gedeeltelijk in aandelen en gedeeltelijk in obligaties gestoken door de bank of verzekeringsmaatschappij.

Het grote verschil tussen beide formules is dat er bij de tak 21 een gegarandeerd rendement is van 1,75 procent en eventueel ook winstdeelname. Maar omdat de rente de afgelopen jaren nogal laag was, leverde dat niet zoveel voordeel op. Bij een tak 23-beleggingsverzekering is er geen gegarandeerd rendement, maar zijn er vaak wel hogere winsten. Heel wat bedrijven zijn de afgelopen jaren dan ook overgeschakeld naar de tweede formule, omdat zo de gevolgen van de inflatie enigszins bestreden konden worden met hogere rendementen. Bij zulke plannen is het vaak de werkgever die voor u de keuze maakt.

Een derde pijler bestaat uit het traditionele pensioensparen, wat veel mensen op individuele basis doen. Tot 990 euro krijgt u in het volgende jaar een belastingvermindering van 30 procent of 297 euro, bij 1.270 euro krijgt u een vermindering van 25 procent, wat neerkomt op 317,5 euro. Het zijn die laatste twee pijlers waarover we het eerder hadden. Die worden aangeboden door verzekeringsmaatschappijen en banken en zijn dus onderhevig aan de marktcondities.