Nu al ruim 40 voedingsmiddelen uit de rekken door pesticide: check hier de lijst

Ethyleenoxide is een giftige en kankerverwekkende stof. De pesticide wordt in de landbouw gebruikt om gewassen te ‘ontsmetten’. Volgens de Nederlandse voedselwaakhond Foodwatch krijgt bijvoorbeeld sesamzaad dat besmet is met salmonella een laagje ethyleenoxide om het weer ‘schoon’ te maken. Ook andere schimmels worden zo bestreden. In Europa is het gewassenbeschermingsmiddel verboden, maar andere landen, zoals India, gebruiken het wel nog.

Vorig jaar ontdekte het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat duizenden tonnen sesamzaad uit India met restanten van ethyleenoxide in producten verwerkt zijn die ook naar België werden verscheept. Onderzoek wees toen uit dat het sesamzaad de Europese maximaal toegelaten limiet van 0,05 milligram per kilo had overschreden. Hoewel de producten in onze winkelrekken vaak maar een heel kleine hoeveelheid ethyleenoxide bevatten, werd toch beslist ze terug te roepen. Andere Europese lidstaten verscherpten daarop hun controles. Nederland sprak meteen van het ‘sesamzaadschandaal’.

In juli werd al ijscrème van het merk Carrefour Bio en sorbet van het merk Carrefour teruggeroepen, net als enkele merken frisco’s, smeerkazen, maar ook specerijen als zwarte peper en kurkuma.

Nier- en leverkanker

Het FAVV laat nu nog meer producten terugroepen. De opvallendste in het lijstje: sauzen van het merk Bicky, Heksenkaas, Kiri-smeerkaas, verschillende soorten ijs van het merk Cora en Carrefour, maar ook ijsjes van Snickers, Twix, Bounty en M&M’s. Het gaat bijna allemaal om producten waarin johannesbroodpitmeel - een verdikkingsmiddel - is verwerkt. Dat product zorgt voor binding in ijs en geeft het ook z’n smeuïge textuur. Ook op johannesbroodpitmeel is nu dus ethyleenoxide gevonden.

Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is er geen onmiddellijk gevaar, maar op lange termijn zijn er wel gezondheidsrisico’s: “Wie dagenlang producten met vervuild sesamzaad eet, heeft een verhoogde kans op kanker, vooral nier- en leverkanker.”

Almaar meer

De lijst met producten die intussen uit de winkels worden gehaald, wordt almaar langer. Het FAVV houdt op zijn website een overzicht bij. “Europa heeft de controles aangescherpt”, zegt Hélène Bonte van het FAVV. “Hoe meer producten er gecontroleerd worden, hoe meer er teruggeroepen kunnen worden. Zelfs als de verontreinigende grondstof maar in heel kleine hoeveelheden in het eindproduct verwerkt is.”

Mars Belgium bijvoorbeeld vraagt zijn klanten om hun Twix-, Snicker-, Bounty- of M&M-ijsjes weg te gooien en een foto van de verpakking te sturen waarop de barcode, houdbaarheidsdatum en lotnummer duidelijk te zien zijn, samen met naam en contactgegevens. Zij krijgen dan een waardebon.