Nu al druk op Europese wegen: wie kan vertrekt best zondag

Frankrijk

Frankrijk maakt zich weer op voor een ‘zwarte zaterdag’ in het verkeer als gevolg van veel mensen die op vakantie gaan en velen die terug naar huis rijden. Volgens de autoriteiten is zaterdag de zwaarste dag van het weekend in het verkeer, vooral door de mensen die in Frankrijk op vakantie gaan.

Vrijdag is het al druk op de wegen richting zuiden en op de terugweg. Zo staan er in Frankrijk al lange files op de A7 tussen Lyon en Orange (+2 uur 15 minuten) en de A10 Parijs - Bordeaux (+2 uur 35 minuten). Ook het terugkerend verkeer moet er rekening houden met files op diezelfde A7 (+1 uur 25 minuten) en op de A1/A22 Parijs - Rijsel (+1 uur 45 minuten).

Zoals gebruikelijk worden de meeste problemen in het zuidoosten verwacht op de belangrijkste routes tussen de Rivièra of de Spaanse grens en in het noorden van het land. Het gaat in beide richtingen om de autosnelweg Parijs - Lyon (A6) en de snelwegen tussen Lyon en de Middellandse Zee, vooral de A9 naar Catalonië. Bij de Mont Blanctunnel wordt het van Italië naar Frankrijk ook aanschuiven.

Zwitserland

In Zwitserland is het aanschuiven op het traditionele knelpunt aan de Gotthardtunnel en dit in beide richtingen, in Oostenrijk is er filevorming aan de Karawankentunnel richting Slovenië.

Duitsland

De ADAC, de Duitse tegenhanger van de VAB, verwacht net als de Franse collega’s ook erg veel vakantieverkeer. In een aantal Duitse deelstaten beginnen vakanties en in andere zijn die maandag voorbij. In onder meer Beieren, Baden-Württemberg, Hessen, Nedersaksen en Rijnland-Palts starten vakanties. Toch schat de ADAC dat er minder vakantieverkeer is dan gebruikelijk, omdat door de coronabeperkingen veel mensen van hun reis afzien. Gewaarschuwd wordt voor afsluitingen van wegen als gevolg van de recente overstromingen. Het gaat onder meer om de sluiting voor reparaties van delen van de A61 ten westen van Keulen en van Bonn.

In Duitsland verwacht VAB vooral in het zuiden van het land druk verkeer. Nu al is het 2 uur en 20 minuten aanschuiven op de A3/A9/A8 Würzburg - München - Salzburg en anderhalf uur op de terugweg via dezelfde route.

Italië

In Italië is augustus traditioneel de vakantiemaand bij uitstek, dus ook daar wordt druk verkeer verwacht. De grootste drukte is er op de A14 tussen Bologna en Rimini. Ook wordt het erg druk op de A22 Brenner - Verona, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting de Middellandse Zee en de Adriatische kust. Zo is het voorlopig al 1 uur 45 minuten aanschuiven op de A9/A50 Como - Firenze.