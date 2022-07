Nu al 19 afleveringen geschrapt van ‘F.C. De Kampioenen’: ‘Dit is toch de wereld op zijn kop?’

Wat vindt u ervan dat er opnieuw afleveringen geschrapt zijn?

“De VRT heeft het eigendomsrecht en beslist wat er op de buis komt. Dat is hun volste recht. Of ze hierin gelijk hebben, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar het wordt nu toch een beetje lachwekkend, en op hun oordeelkundigheid mogen we ze wel wijzen. FC De Kampioenen is een sitcom, een ‘situation comedy’. Het is dus geen soap, maar wel pure fictie en humor. Zeer herkenbare volkshumor, om specifiek te zijn.

“Heel die serie, zowel de moppen als de personages, wordt op geen enkel moment serieus genomen. Niet door ons en al zeker niet door het publiek. We zijn familiair met ons publiek en omgekeerd.”

Maar begrijpt u dat er vandaag op een andere manier naar zulke grappen wordt gekeken?

“Neen, eigenlijk niet. Het is net door deze reactie dat die moppen anders opgevat zullen worden. Door die afleveringen nu te knippen en te verbieden gaat het publiek er net meer op letten en gaan er nog meer mensen naar kijken. Denk aan het nummer ‘Je t’aime. . . moi non plus’ van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Dankzij het verbod van het Vaticaan werd het een wereldhit, het was de beste publiciteit die het kon krijgen.

“Wat niet meer bekeken mag worden, zal meer bekeken worden. Dat moeten de VRT-mensen zich ook realiseren. Ik geloof dat ze deze beslissing met de beste bedoelingen genomen hebben en dat siert hen, maar het gaat een averechts effect hebben. Daar twijfel ik niet aan.”

U erkent dus wel het opzet maar niet de werkwijze van de VRT. Hoe moeten ze die omstreden afleveringen dan aanpakken?

“De meest omstreden aflevering was ‘Kamer te huur’. Ik zou graag zien dat de VRT de moed heeft om net die controversiële aflevering uit te zenden. Zodat het een onderwerp van debat kan worden. Zodat mensen kunnen zien hoe antiracistisch deze aflevering eigenlijk is. Wees liever transparant over waarom de afleveringen geschrapt zijn, maar ook over hoe de aflevering tot stand is gekomen. Hoe wij als blanke acteurs, vanuit ons personage, elkaar net racisme verwijten.

“Ik geef een voorbeeld uit de aflevering. Mijn personage Balthazar Boma zoekt een kamer voor een van zijn werknemers. Pascale heeft een kamer vrij, maar verandert plots van gedachte wanneer ze ziet dat het om een zwarte man gaat. Vervolgens wordt ze door haar eigen dochter gewezen op haar racisme. Mijn personage verwijst trouwens ook naar hem als ‘zijn beste werkman, die nooit ziek is’. Dat is dan weer een steek naar de vele ziektebriefjes die werkmensen bij ons zo vaak binnenbrengen om niet te moeten werken.

“We probeerden dus net van die vooroordelen af te geraken en daar worden we nu op gepakt. Dat is toch de wereld op zijn kop?”

Beweert u nu dat F.C. De Kampioenen een antiracistische boodschap brengt?

“We zijn begonnen met F.C. De Kampioenen in 1990. Toen al stond Bruno Raes, onze producer, erop dat er zoveel mogelijk diversiteit op het scherm was en dat wij in onze ploeg ook zoveel mogelijk kleur hadden. We hebben altijd gewerkt met acteurs en figuranten van overal. Omdat het onze bedoeling was om op een niet-agressieve manier stilletjes mee te werken aan positieve integratie.

“Niet enkel de producer trouwens, heel ons team stond achter die boodschap. Ik herinner me maar één persoon in het team die niet goed mee was en die hebben we meteen op de vingers getikt.

“Verschillende mensen van kleur hebben jarenlang bij ons gewerkt en mooie momenten meegemaakt. Op bepaalde momenten hebben we inderdaad gebruik gemaakt van die diversiteit om daar komische grappen mee uit te halen. ‘Kamer te huur’ is zo een fantastisch geschreven aflevering, met zoveel grappen en humor. Ik betreur het enorm dat men het niet heeft gesnapt.”

