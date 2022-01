Novak Djokovic opgenomen in loting Australian Open, maar nog steeds geen beslissing over visum

Djokovic gaat in Melbourne op jacht naar zijn 21ste grandslamzege, wat hem recordhouder zou maken. Zijn deelname is echter nog niet helemaal zeker, want hij wacht nog op een definitieve beslissing van de Australische minister van Immigratie Alex Hawke over een mogelijke uitzetting. “Er is nog geen beslissing genomen”, verklaarde premier Scott Morrisson vandaag.

Djokovic zag zijn visum vorige week bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Djokovic’ verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.

Lees ook Vaccin weigeren tekent tegendraadse tennistopper Djokovic

Na een brief van de Australische tennisbond ging ‘The Djoker’ ervan uit dat hij met een coronabesmetting, die op 16 december werd geregistreerd, voldeed aan de voorwaarden voor een medische vrijstelling. Opvallend genoeg was de Serviër, die zich altijd heeft uitgesproken tegen vaccineren, een dag na zijn positieve test aanwezig bij de onthulling van postzegels met zijn eigen beeltenis erop, een evenement van zijn eigen stichting voor beter onderwijs. Djokovic droeg geen mondmasker en hield geen anderhalve meter afstand.

Op het vliegveld in Melbourne bleek vorige week dat de Australische tennisbond spelers niet goed had geïnformeerd. Volgens de regering was een recente besmetting geen reden voor een medische vrijstelling. Na een urenlang verhoor werd het visum van de tennisser ingetrokken en moest hij naar een quarantainehotel.

Djokovic werd vanmorgen opgenomen in de loting voor het toernooi, waardoor het erg onwaarschijnlijk is dat zijn deelname alsnog verhinderd wordt. In die eerste ronde zou hij het opnemen tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.