Noorwegen zegt conflict met Rusland over Spitsbergen te hebben opgelost

De containers met Russische goederen, die aan de grens waren geblokkeerd wegens een verbod voor Russische vrachtwagens om op Noors grondgebied te komen, zijn door Noorse transporteurs naar de haven van Tromsø vervoerd en zijn momenteel per schip onderweg naar Spitsbergen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Moskou beschuldigde Noorwegen er de voorbije dagen van goederen te blokkeren die bestemd waren voor de Russische bewoners van de eilandengroep. Rusland dreigde daarop met represailles, maar het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken zei aanvankelijk dat het “het recht heeft om Russisch goederentransport” tegen te houden. “Het is positief dat deze zaak nu toch is opgelost,” klinkt het woensdag bij een woordvoerster van de Noorse regering.

Spitsbergen is een eilandengroep in de Noordelijk IJszee, meer dan vijfhonderd kilometer ten noorden van Noorwegen. Een atypisch verdrag dat in 1920 in Parijs werd overeengekomen, erkent de Noorse soevereiniteit over de eilandengroep. Maar de inwoners van de andere landen die het verdrag ondertekenen, krijgen het recht om de natuurlijke rijkdommen op Spitsbergen “op voet van volledige gelijkheid” te exploiteren. Rusland maakt volop gebruik van die bepaling door steenkool te winnen in het gebied.