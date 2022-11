Noorwegen brengt leger in hogere staat van paraatheid: ‘Alle NAVO-landen moeten meer op hun hoede zijn’

Noorwegen is een NAVO-lidstaat die een grens van 198 km met Rusland deelt in het Noordpoolgebied. “We hebben vandaag geen reden om aan te nemen dat Rusland Noorwegen of enig ander land rechtstreeks in de oorlog wil meeslepen, maar de oorlog in Oekraïne maakt het noodzakelijk dat alle NAVO-landen meer op hun hoede zijn”, stelt Jonas Gahr Store. In een interview met persbureau Reuters heeft de Noorse premier het over de meest alarmerende veiligheidssituatie in decennia.

“Defensie zal het alarmniveau in Noorwegen verhogen”, kondigde de eerste minister aan. Dat houdt onder meer in dat de rol van de mobilisatiemacht in het Noorse leger wordt vergroot en dat meer militair personeel operationele taken op zich gaat nemen. De verhoogde paraatheid zal naar verwachting een jaar duren, mogelijk langer.

Noorse soldaten nemen deel aan een NAVO-oefening. Beeld AP

Spionage en sabotage

Volgens minister van Defensie Björn Arild Gram moeten onder meer de beschermingsmaatregelen bij militaire installaties worden versterkt. De ongerustheid van de Noren met betrekking tot spionage en sabotage is groot.

Onlangs werden in Noorwegen mysterieuze dronevluchten waargenomen, vooral in de buurt van olieplatforms op zee. De Noorse autoriteiten hebben inmiddels een tiental Russische burgers opgepakt die beschuldigd worden van het besturen van drones boven het Noorse grondgebied.

Anderen onder hen zouden dan weer het verbod op het fotograferen van gevoelige sites hebben geschonden. Noorwegen maakt zich bovendien zorgen over Russische vissersboten of onderzoeksschepen die nog steeds toegelaten zijn in bepaalde Noorse havens. Er werd ook een Russische spion opgepakt die zich voordeed als een Braziliaanse onderzoeker.

Lees ook Onrust in Noorwegen over mogelijke spionage door Russen: ‘Moskou wil gevoel van onveiligheid vergroten’

Op de Europese gasmarkt heeft Noorwegen inmiddels Rusland vervangen als belangrijkste gasleverancier als gevolg van de oorlog in Oekraïne.