Noors reclamespotje waarin de kerstman een relatie krijgt met een man gaat viraal

▶ Bekijk de reclamespot hier:

In When Harry met Santa - een referentie naar de bekende romcom When Harry met Sally - volg je een man, Harry, die de kerstman in het holst van de nacht ontmoet terwijl hij cadeautjes bij zijn huis bezorgt. De mannen kijken elkaar aan, en lijken meteen verliefd te zijn. Toch vlucht de kerstman snel via de schoorsteen naar buiten.

Ieder jaar ontmoeten de mannen elkaar weer, en elke keer verbetert hun band. Harry kleedt zich op zijn paasbest en de twee geven elkaar cadeaus. Maar de plicht roept: steeds moet de kerstman weer weg. “Ik ga je missen”, hoor je de kerstman zeggen bij een shot van een huilende Harry de dag na kerst.

Dan schrijft Harry een brief, geadresseerd aan de Noordpool, met de woorden “All I want for Christmas is you”. Hij wordt verrast als dat jaar niet de kerstman, maar een postbode de cadeautjes aan de deur komt brengen, en de kerstman in zijn woonkamer staat. “Ik heb hulp geregeld dit jaar... zodat ik bij jou kan zijn”, zegt de kerstman. De mannen delen dan een innige zoen, waarna de camera uitzoomt.



Veel lof

Niet alleen in Noorwegen zelf, maar ook internationaal ontvangt de kerstreclame van Posten veel lof. In de reacties op YouTube is te lezen dat veel mensen tot tranen toe geroerd zijn, en ook op Twitter regent het positieve tweets.

“Het is een leuke en vertederende reclame, en in de vanzelfsprekendheid van wat er afgebeeld wordt zit nu juist de kracht”, zegt Philip Tijsma van de Nederlandse belangenvereniging COC. “Het is ontzettend belangrijk dat mensen met andere seksuele en genderidentiteiten, dan wat normaal wordt geacht, te zien zijn in films en series, maar ook in reclames. Door een relatie tussen twee mannen in alle normaliteit en vanzelfsprekendheid af te beelden, maak je het ook normaler. Zonder zichtbaarheid geen acceptatie, daar komt het op neer, en dat is zeker ook nog nodig.”

Geen politieke kwestie

Normaal zijn de kerstreclames van Posten een stuk humoristischer. Zo staken ze eerder de draak met de bijzondere tweets van Donald Trump, en vroegen ze zich in een andere kerstreclame af of de maagd Maria wel echt maagd was. Dit jaar sloegen ze dus een andere weg in.

Marketingdirecteur Monica Solberg legt uit: “Posten is een inclusieve werkplek met veel diversiteit. Zoals altijd is het belangrijkste doel van de campagne om te laten zien dat Posten altijd blijft vernieuwen. Naast de flexibiliteit van onze dienstverlening willen we die in een maatschappelijk relevante setting plaatsen, met thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving om ons heen en voor ons bij Posten.”

Niet alle reacties zijn positief, maar daar was het bedrijf op voorbereid, vertelt Solberg. Ze verwerpt het sentiment dat de reclamespot Kerstmis met politiek vermengt. “Het recht om te houden van wie je wil is een fundamenteel mensenrecht en wordt in 2021 niet als een politieke kwestie beschouwd in vrije democratische samenlevingen. De Noorse post verbindt mensen al 375 jaar met elkaar en zal dat blijven doen, ongeacht geaardheid of genderidentiteit.”