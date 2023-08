Noord-Korea roept op portretten van leiders te beschermen bij noodweer: ‘Absolute prioriteit’

Rodong Sinmun, spreekbuis van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij, heeft “het garanderen van de veiligheid” van de beeltenissen uitgeroepen tot “absolute prioriteit” bij de rampenbestrijding. Het gaat om afbeeldingen van de revolutionaire aartsvader Kim Il-sung, zijn zoon Kim Jong-il en kleinzoon Kim Jong-un, die nu regeert.

Tropische storm Khanun heeft donderdag stevig huisgehouden in Zuid-Korea. De overlast van de stortbuien die enkele weken geleden aan zeker 47 Zuid-Koreanen het leven kostten was daar nog niet voorbij, toen Khanun opnieuw wegen, scholen en dorpen blank zette. Zestienduizend mensen werden uit voorzorg geëvacueerd.

De storm arriveerde donderdagnacht in het straatarme Noord-Korea, dat met een aftandse infrastructuur en grootschalige ontbossing door houtkap extra kwetsbaar is voor overstromingen. Partijkader en het leger bieden volgens de staatsmedia met “een dynamische campagne het rampzalig abnormale weer” het hoofd. Zij bewaken landbouwgebieden, rivieren en havens, terwijl burgers zorgen dat de ontelbare portretten, beelden, monumenten en mozaïeken van de drie mannen van de Kim-dynastie de storm trotseren.

Strenge regels

In elke openbare ruimte in Noord-Korea hangt een visueel eerbewijs aan de Kims. Alleen in hotelkamers hangen ze niet. Het tentoonstellen van zo’n eerbetoon is aan strenge regels gebonden: zo mag er geen andere afbeelding aan dezelfde muur hangen. Iemand die een foto maakt van zo’n muur met een portret van de Kims, begaat een zonde als het portret scheef of maar gedeeltelijk in beeld komt. In ruimtes waar een portret hangt, is een plechtige sfeer verplicht. Op hete dagen verwennen sommige staatsbedrijven in hoofdstad Pyongyang hun portret zelfs met een ventilator.

De Kims hangen ook in de privésfeer: de Arbeiderspartij geeft elk pasgetrouwd echtpaar een set afbeeldingen in speciale lijsten, die hoog moeten hangen zodat de bewoners tegen de Kims opkijken. Veel huisvrouwen hebben een speciaal stofdoekje voor de portretten. Wie de lijst niet meerdere keren per week afstoft, riskeert een boete.

Ernstig misdrijf

Het per ongeluk vouwen of bevlekken van zo’n afbeelding, in bijvoorbeeld een krant, is een ernstig misdrijf. Laat staan dat een portret bij een overstroming nat wordt. De staatspropaganda grossiert in verhalen over voorbeeldige burgers die tijdens rampen omkwamen bij pogingen om portretten van de leiders met hun leven te beschermen.

Dat het beschadigen van afbeeldingen van een van de Kims, zelfs per ongeluk, in de regel wordt bestraft met executie, speelt ook een rol bij de ijver van Noord-Koreaanse burgers bij overstromingen als eerste de beeltenis van Kim te redden.