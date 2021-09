Noord-Korea claimt ‘supersnel hypersonisch wapen’ te hebben. En dat baart de VS zorgen

Noord-Korea claimt een test te hebben uitgevoerd met een hypersonische raket. Het gaat om een nieuw razendsnel wapen waaraan tot nu toe alleen de VS, Rusland en China werkten. De raket, de Hwasong 8, zou dinsdag een testvlucht hebben gemaakt van zo’n tweehonderd kilometer.

Als Pyongyang inderdaad werkt aan een hypersonisch wapen, dat met een snelheid van zo’n 6.000 kilometer per uur naar een doelwit ‘glijdt’, betekent dat een forse technologische vooruitgang. Sinds Noord-Korea de wereld afgelopen kwarteeuw verraste met de ontwikkeling van kernwapens en een langeafstandsraket die de VS kan bereiken, worden de wapenclaims van Pyongyang niet meer met een korreltje zout genomen.

De VS overlegden met Zuid-Korea en Japan over de claim van Noord-Korea. “Wij nemen berichten over elke nieuwe wapencapaciteit serieus”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse gezant voor Noord-Korea, Sung Kim, noemde zo'n test ‘destabiliserend’ en een bedreiging voor de regio.

De Zuid-Koreaanse legertop reageerde voorzichtiger. Volgens Seoul is de nieuwe raket nog in ontwikkeling en zal het ‘aanzienlijke tijd’ duren voordat Noord-Korea in staat is een hypersonisch wapen operationeel te hebben.

Met name de VS en Rusland proberen al jaren als eerste een hypersonisch wapen toe te voegen aan hun wapenarsenaal. Met deze nieuwe generatie wapens, die laag vliegen, kan een militair doelwit in welk deel van de wereld dan ook in korte tijd worden vernietigd. Vanwege de snelheid, minimaal vijf keer de snelheid van het geluid, en wendbaarheid zouden hypersonische wapens moeilijker vernietigd kunnen worden door antiraketsystemen.

Amerikaanse raketschild

Mocht Noord-Korea snelle vorderingen maken met het wapen, dan kan het een bedreiging vormen voor het raketschild dat de VS hebben gebouwd om het Amerikaanse vasteland te beschermen. Onderdeel van dit schild zijn onderscheppingsraketten in Alaska en Californië die Noord-Koreaanse raketten moeten vernietigen.

Pyongyang beschikt al sinds 2017 over een langeafstandsraket, de Hwasong-15, die heel Amerika kan bereiken. De succesvolle test van deze raket verraste Washington toen. De VS gaan ervan uit dat Noord-Korea de raket kan voorzien van een nucleaire raketkop.

De nieuwe Noord-Koreaanse test komt nadat Pyongyang de afgelopen weken al liet blijken vooruitgang te boeken met andere wapens. Zo zei het een kruisraket te hebben getest met een bereik van zo’n 1.500 kilometer. Noord-Korea publiceerde voor het eerst een foto van de raket die verdacht veel lijkt op de Amerikaanse Tomahawk, de meest gebruikte kruisraket in de wereld. Ook bracht het een video naar buiten van de lancering van een raket die werd afgevuurd vanaf een trein. De ‘trein-optie’ moet het forse Noord-Koreaanse raketarsenaal mobieler en minder kwetsbaar maken voor vernietiging.

Wapenrace

Noord-Korea noemde de test van het hypersonische wapen ‘van groot strategisch belang’. Volgens het staatspersbureau KCNA is de test succesvol verlopen en zijn belangrijke vragen, zoals over de stabiliteit van de motor, beantwoord.

In januari onthulde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al dat Pyongyang werkte aan een hypersonisch wapen. Hij noemde het geavanceerde wapensysteem een van de vijf belangrijkste militaire prioriteiten. Kim was de afgelopen jaren aanwezig bij de tests van belangrijke nieuwe wapens, maar dinsdag was hij er niet bij toen vermoedelijk de raket werd gelanceerd. De reden is onduidelijk.

Als Noord-Korea inderdaad een hypersonisch wapen heeft getest, doet het mee aan de wapenrace die gaande is om snel zo’n systeem te ontwikkelen. De VS, die werken aan diverse hypersonische wapens, voerden vorige week een test uit met een wapen dat vijf keer sneller vloog dan de snelheid van het geluid. Het moet leiden tot een hypersonische kruisraket.

Vooral Rusland claimt de afgelopen jaren forse vooruitgang te hebben geboekt. President Poetin kondigde in 2018 de komst aan van hypersonische wapens in de strijd tegen het Amerikaanse raketschild. Ook dreigde hij ze te stationeren op schepen. In juli beweerde Moskou met succes een hypersonische kruisraket te hebben getest. Volgens het Russische ministerie van Defensie werd de kruisraket, de Tsirkon, afgevuurd vanaf het marineschip Admiraal Gorshkov en heeft het een snelheid van zeven keer de snelheid van het geluid, zo’n 8.300 kilometer per uur.

Ook beschikt Rusland over de Avangard, een hypersonisch wapen dat door een intercontinentale raket wordt meegenomen. Moskou claimt dat het wapen al sinds 2019 operationeel is en een snelheid heeft van meer dan twintig keer de snelheid van het geluid. De capaciteiten en het operationeel zijn van de Avangard zijn echter niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.