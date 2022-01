Noord-Korea blijft hypersonische raketten testen, Biden stelt nieuwe sancties in

Washington wil ook dat de Verenigde Naties de bestaande sancties tegen Noord-Korea uitbreiden. Onder de VN-sancties, in 2006 ingesteld naar aanleiding van de eerste Noord-Koreaanse kernwapentest, mag Noord-Korea geen ballistische wapens testen. Sindsdien werden de sancties geregeld uitgebreid en verzwaard omdat Pyongyang stug doorging met het testen van nieuwe wapens, waaronder kernproeven en drie lanceringen van hypersonische raketten.

Dinsdag vuurde Noord-Korea opnieuw zo’n raket af, de tweede Noord-Koreaanse test van een hypersonisch wapen in een week. Die ontwikkeling is zorgwekkend voor de Verenigde Staten, omdat dit wapen met minstens vijf keer de snelheid van het geluid richting een doelwit vliegt en zo wendbaar is dat raketschilden er weinig tegen kunnen uitrichten. Noord-Korea werkt ook aan het verkleinen van kernkoppen, zodat die gemakkelijker met langeafstandsraketten kunnen worden afgeschoten.

Humanitaire argumenten

De kans dat het Amerikaanse voorstel om het huidige pakket VN-sancties te verzwaren het haalt in de Veiligheidsraad is klein, omdat Moskou en Peking juist van een aantal sancties tegen Pyongyang af willen.

In november riepen Rusland en China – die beide een veto in de Veiligheidsraad hebben – op tot opheffing van het exportverbod op zeevruchten en textiel, de beperkingen op de hoeveelheid petroleum die Noord-Korea mag importeren en het verbod voor Noord-Koreaanse arbeiders om in het buitenland te werken. Dit om humanitaire redenen: de Noord-Koreaanse economie en de bevolking lijden onder deze sancties, terwijl ze weinig effect lijken te hebben op de vooruitgang die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un boekt op militair terrein.

De afwachtende houding jegens Noord-Korea komt Biden in de VS op steeds meer kritiek te staan. Door de status quo te handhaven en te blijven aandringen op diplomatiek overleg heeft de Amerikaanse president in zijn eerste jaar in het Witte Huis geen resultaten geboekt. Gesprekken met Noord-Korea liggen al geruime tijd stil, omdat Pyongyang vasthoudt aan de eis dat de Amerikaanse sancties van tafel moeten voordat Noord-Korea aan tafel komt. Om dezelfde reden houdt Pyongyang ook pogingen van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in af om een formeel einde te maken aan de Korea-oorlog.

Strategisch geduld

Maar president Biden, die in de VS een terugkeer naar Obama’s beleid van ‘strategisch geduld’ met Noord-Korea wordt verweten, lijkt nog niet bereid om Kim harder onder druk te zetten. De extra sancties liggen in het verlengde van eerdere Amerikaanse sancties, en de druk die uitgaat van die sancties valt of staat met de uitvoering. Het blijft moeilijk bedrijven en individuen te betrappen op het overtreden van sancties, zeker omdat deze activiteiten plaatsvinden in China en Rusland, of op zee.

De nieuwe sancties treffen een aantal individuen. Hun tegoeden op Amerikaanse bankrekeningen worden door deze maatregelen bevroren. Amerikaanse bedrijven mogen geen zaken met deze mensen doen en buitenlandse bedrijven die daarop worden betrapt, riskeren boetes.

Het gaat om vijf Noord-Koreaanse ambtenaren, een Noord-Koreaanse burger, een Rus en een Russisch bedrijf. Die zouden betrokken zijn bij de clandestiene aanschaf van onderdelen voor ballistische wapens voor de Noord-Koreaanse Tweede Academie voor Natuurwetenschappen (SANS).

Die academie wordt gezien als de ruggengraat van Noord-Koreaanse militaire ontwikkeling. Vier van de betrokken Noord-Koreanen werkten voor SANS vanuit verschillende Noord-Chinese steden, waar ze staal, chemicaliën en software zouden hebben ingekocht die bij het Noord-Koreaanse leger terechtkomen. Een Russische firma zou brandstof, kevlar en onderdelen voor ballistische raketten hebben geleverd.