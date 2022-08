Nooit zoveel zonne-energie opgewekt in Vlaanderen: ‘Ons energiesysteem is aan het veranderen’

In juli wekten alle zonnepanelen in België 935 gigawattuur aan elektriciteit op. Dat is goed voor 15 procent van alle stroom, een record. Volgens EnergyVille-CEO Gerritjan Schaeffer zullen er nog veel van dat soort records volgen. ‘We zitten nog maar aan het begin.’

Hoe komt het dat we nu net in juli dat record gebroken hebben?

“Juli is natuurlijk een zomermaand. Dan is er eerst en vooral al meer zon dan in de winter. Augustus heeft dan weer wat minder zon. Het record is er omdat we in juni weinig wolken hebben gehad en er steeds meer zonnepanelen zijn.”

“De kans is dus groot dat we volgend jaar weer records breken in de zomermaanden. Door de hoge energieprijzen zullen zonnepanelen enkel aantrekkelijker worden. De kern van de zaak is: ons energiesysteem is aan het veranderen. Deze recordmaand is daar een teken van. We zitten aan 15 procent van alle energie die opgewerkt werd: ooit wordt dat, aangevuld met windenergie, 80 procent. Die hele discussie over gas- of kernenergie heeft daar een marginale invloed op: eigenlijk is die irrelevant.”

Er komen nog altijd zonnepanelen bij, zegt u. Was er dan geen wachttijd voor de installatie van zonnepanelen?

“Ja hoor. Dat is niet alleen in Vlaanderen zo, maar in heel Europa. De meeste panelen komen nog uit China. Net zoals bij heel wat goederen het geval is, kwam het transport ervan na corona moeilijk opnieuw op gang. Tegelijk is de vraag enorm toegenomen door de hoge energieprijzen.”

Hoe komt dat de meeste zonnepanelen uit China komen?

“Dat is een jaar of tien geleden ontstaan. China is daar toen massaal op gaan inzetten. Daardoor is de hele Europese productie uit de markt geweerd. Nu de levering onderbroken wordt, gaan er meer stemmen om op die productie opnieuw in eigen handen te nemen. Al zullen Europese zonnepanelen wellicht een stukje duurder zijn. Daar heeft de grote Chinese productie natuurlijk wel toe geleid: dat de panelen goedkoper zijn geworden. Dat is dan weer positief.”

“Toegegeven, zonnepanelen zijn de laatste twee jaar wel weer wat duurder geworden. Maar zet dat af tegen de energieprijzen: die zijn nog veel meer gestegen. Zonnepanelen heb je nu in twee tot drie jaar terugverdiend. Voorheen was dat zes tot zeven jaar.”

Kan het aandeel zonnepanelen nog groeien?

“Ja hoor, we zijn nog maar net begonnen. Met EnergyVille berekenden we dat eens: in totaal zijn zonnepanelen nu goed voor 7 gigawatt aan elektrisch vermogen. Dat zou 100 gigawatt kunnen zijn, alleen al als we rekening houden met het potentieel aan zonnepanelen op daken. Daarmee zou theoretisch het huidige elektriciteitsverbruik van 80 miljard kWh in België gedekt kunnen worden.”

“In de toekomst zullen we een substantieel deel van het jaar de vraag naar energie met zonnepanelen kunnen afdekken. We gaan dan naar een heel ander energiesysteem waarin wind en zon de hoofdleverancier worden. Die zijn heel anders dan een gas- of steenkoolcentrale: die leveren elektriciteit wanneer er wind of zon is en niet per se wanneer het nodig is. Dus moeten we naar meer opslag van energie én de automatisering van onze elektriciteitsbehoefte zodat die zich maximaal aanpast aan het veranderende aanbod.”

Hoe bedoelt u?

“Stel je voor dat je een elektrische auto hebt. Wanneer je die aan een laadpaal hangt, zou die moeten kunnen opladen wanneer er wind of zon is en niet gelijk wanneer je hem aan de laadpaal hangt. Kortom, de vraag moet zich een beetje vormen naar het aanbod. Dat is volledig anders dan nu.”

“Als we meer elektrische auto’s hebben, kunnen we die bijvoorbeeld meer gaan gebruiken voor ons elektriciteitsnet. Het is misschien goed om weten, maar zo’n batterij is goed voor het elektriciteitsgebruik van een heel gezin gedurende een week. Dus als we een manier kunnen vinden om die batterijen als onderdeel te gebruiken van het elektriciteitsnet wanneer auto’s stilstaan – wat heel vaak gebeurt – dan heb je al een heel groot deel van het probleem opgelost.”