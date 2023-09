Nooit veroordeeld, nog altijd schatrijk: Richard Sackler, de man die Amerika verslaafd maakte aan opiaten

“Als we de poortwachters worden van iedereen die pijn wil ontvluchten, hebben we de wereld veranderd.” In de eerste aflevering van het Netflix-docudrama Painkiller staat Richard Sackler voor een enorme uitdaging. Zijn familie is in de jaren tachtig schatrijk geworden dankzij de verkoop van MS Contin, morfine in pilvorm, maar dat patent loopt af. Andere producenten mogen weldra gelijkaardige medicijnen op de markt brengen en daardoor zullen de winsten voor familiebedrijf Purdue Pharma dalen.

De jonge Sackler heeft echter een voorstel voor een nieuw middel: OxyContin. Het gaat om een pil die een veel breder doelpubliek voor ogen heeft, iedereen met milde en chronische pijn kan hem slikken. Dat heeft wel een prijs. Het hoofdbestanddeel van OxyContin is oxycodon, een opioïde die tot twee keer zo krachtig is als morfine en minstens even verslavend is.

Wanneer de pijnstiller in 1996 op de markt komt, doet de familie Sackler er alles aan om er zo snel mogelijk geld aan te verdienen. Een agressief en uitgebreid verkoopsteam krijgt de opdracht om huisartsen te benaderen en OxyContin voor te stellen. Net omdat zij minder vertrouwd zijn met pijnbestrijding, laten ze zich makkelijk in de luren leggen als het over de neveneffecten en het risico op een verslaving gaat. De belofte van bonussen en snoepreisjes bij mooie resultaten maakt de verkopers van Purdue meedogenloos: op vijf jaar tijd draait het medicijn een jaaromzet van meer dan 930 miljoen euro, goed voor 80 procent van de omzet van het bedrijf.

Verslaafd

Terwijl Richard Sackler en de zijnen hun geld tellen, lopen steeds meer onrustwekkende signalen binnen van mensen die OxyContin slikken. Patiënten raken gewend aan de pijnstillende werking, waardoor ze almaar hogere dosissen innemen. Wanneer dokters dan weigeren om ze nog voorschriften mee te geven, stappen velen over naar nog zwaardere en illegale drugs. Volgens de American Society of Addiction Medicine begint in de Verenigde Staten 80 procent van de heroïneverslavingen met een voorschrift voor een zware pijnstiller.

Wie daarover aan de alarmbel trekt, heeft het moeilijk om gehoor te vinden. De Sacklers worden door de wereld gezien als filantropen, hun namen pronken in de mooiste hallen van de grootste musea, en ze zijn bovenal enorm rijk en machtig. De eerste grootschalige rechtszaak loopt uit op een fiasco en openbaar aanklager Jay McCloskey gaat later zelfs voor Purdue werken. Richard Sackler schept graag op over zijn banden met politici en zet zwaar in op lobbywerk. Zo financiert hij stiekem patiëntenverenigingen die zogezegd onafhankelijk zijn en tegen regulering pleiten.

Richard Sackler. Beeld RV

Sackler wordt zo een van de voornaamste verantwoordelijken voor de opiatencrisis die de Verenigde Staten sinds de eeuwwisseling in zijn greep heeft. Meer dan een half miljoen verslaafden lieten het leven. De druk op de gezondheidszorg, de verminderde arbeidsproductiviteit en de criminaliteitsbestrijding kostten de Amerikaanse schatkist in 2017 ruim 900 miljard euro.

De familie Sackler heeft nooit verantwoording afgelegd voor haar betrokkenheid in de opiatencrisis en werd nooit veroordeeld. De kans is klein dat dat later nog zal gebeuren. Toen het de Sacklers in 2019 te heet onder de voeten werd en ze beseften dat er alleen maar meer rechtszaken zouden komen, vroegen ze met Purdue faillissementsbescherming aan. Niet alvorens vakkundig nog zo’n 10 miljard euro naar privérekeningen versluisd te hebben, welteverstaan.

Schikking

De familie Sackler hoopt ondertussen een akkoord te vinden met de nabestaanden van de burgers die verslaafd raakten aan OxyContin. Een schikking van 5,5 miljard euro zou de voormalige eigenaars van Purdue immuniteit geven bij eventuele verdere rechtszaken, maar dat voorstel werd enkele weken geleden geschorst door het Hooggerechtshof. Die vindt dat de bescherming voor de Sacklers ingaat tegen de Amerikaanse faillissementsregels en wil pas volgend jaar een definitief oordeel over het akkoord vellen.

Het feit dat de familie Sackler zelfs na de betaling van die som nog miljarden aan de verkoop van OxyContin zou overhouden, is voor veel patiëntenverenigingen een bittere pil. Tegelijkertijd willen velen van hen dat de deal er komt omdat ze het geld nodig hebben. De zorg voor verslaafden is immers erg duur.

In het publieke imago van de Sacklers komen steeds meer barsten. Fictiereeksen als het voortreffelijke Dopesick en het minder geslaagde Painkiller dragen bij aan het publieke bewustzijn rond de verantwoordelijken voor de opiatencrisis. All the beauty and the bloodshed, een indrukwekkende documentaire over het activisme van fotografe Nan Goldin, kreeg in 2022 dan weer de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië.

Het is een schamele troost voor de mensen die van nabij met de verslavingen te maken kregen, maar dankzij haar acties lieten musea als het Louvre en het Metropolitan Museum of Art de namen van de sponsorende Sacklers van hun muren weghalen. De familie zal altijd rijk zijn, maar door de publieke verering te temperen, willen de activisten hen toch pijn doen.