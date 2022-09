Nooit smolten Zwitserse gletsjers zo snel als in 2022

"Het jaar 2022 was rampzalig voor de Zwitserse gletsjers", aldus een expertencommissie van de Zwitserse academie voor natuurwetenschappen. Tot nog toe werd een volumeverlies van 2 procent als extreem beschouwd.

"Het is niet onmogelijk om het smelten op korte termijn te doen vertragen", aldus Matthias Huss, autoriteit in het onderwerp en leider van het Zwitserse gletsjermeetnetwerk. “Als we de CO 2 -uitstoot beperken en het klimaat beschermen, zou dat in het beste geval ongeveer een derde van het totale volume in Zwitserland kunnen beschermen.” Zo niet zouden de gletsjers volledig verdwijnen tegen het einde van de eeuw.

Beeld van gletsjermetingen in Zwitserland begin deze maand. Een team op de Gries-gletsjer. Beeld AFP

Glacier Du Mont-Miné. Beeld van augustus. Beeld REUTERS

De Basodino-gletsjer op 20 september. Beeld AFP

In de lente was de sneeuwlaag in de Alpen nog nooit zo dun. Ook woestijnzand uit de Sahara kwam overgewaaid en vervuilde de sneeuw. Die absorbeerde meer warmte en smolt sneller sinds het begin van de zomer, waardoor de gletsjers geen beschermende sneeuwlaag meer hadden. Dan kreeg het ijs ook nog af te rekenen met een hittegolf.

Tegen het einde van de zomer was een landtong tussen de Tsanfleuron-gletsjer en die van Scex Rouge, op een hoogte van zowat 2.800 meter, voor het eerst sinds het Romeinse tijdperk blootgesteld aan de open lucht.

De Tsanfleuron-pas zonder de ijslaag die het zeker 2.000 jaar bedekte. Beeld AFP

De Tsanfleuron-pas zonder de ijslaag die het zeker 2.000 jaar bedekte. Beeld van 13 september. Beeld AFP