Nooit kwamen zo veel mensen naar het vrouwenvoetbal: 91.553 toeschouwers bij de Clásico

In het clubvoetbal stond het record op 60.739 toeschouwers, in 2019 in het Madrileense Metropolitanostadion tussen Atlético en FC Barcelona. De drukst bezochte interland is de finale van het WK 1999 tussen de Verenigde Staten en China. In de Rose Bowl van Pasadena, in de buurt van Los Angeles en tevens het stadion waar vijf jaar eerder de WK-finale tussen Brazilië en Italië gehouden werd, namen toen 90.185 toeschouwers plaats.

Bekerhouder Barça trok in de Clasico met 5-2 aan het langste eind, nadat ze ook al de heenwedstrijd in Madrid met 1-3 hadden gewonnen. Daardoor zijn ze als eerste team zeker van een stek in de halve finales.

Later op woensdag mocht PSG als tweede naar de laatste vier. De Parijzenaars hadden in de terugwedstrijd van de kwartfinales genoeg aan een 2-2 gelijkspel na verlengingen tegen Bayern. Na 90 minuten stond er 1-2 op het scorebord, dezelfde stand als in de heenwedstrijd.

Donderdag ontvangt Janice Cayman met Lyon het Italiaanse Juventus en speelt Wolfsburg, de ex-club van Tessa Wullaert, tegen Arsenal.