Nooit eerder zoveel Vlamingen met twee jobs: ‘Eens je extra inkomsten hebt, is het moeilijk om er afstand van te nemen’

Sander De Dapper (31) heeft een bijbaan als kok: ‘Dat ik door mijn bijbaan beter leer koken, maakt het nog interessanter.’

Je zou denken dat je na een hele dag op peuters letten in de crèche nog nét genoeg energie hebt om ’s avonds in de zetel te ploffen. Toch combineert Sander al tweeënhalf jaar zijn job als kinderbegeleider met een bijbaan in de horeca. Twee avonden per week staat hij in de keuken van een Gents restaurant.

“Ik ben er beland omdat mijn voormalige huisgenoot daar werkte", zegt Sander. “Het is nog altijd erg boeiend. Inmiddels ken ik het ander personeel en de baas goed. Als ik vrijdagavond in de keuken meedraai, gaan we erna vaak nog samen de stad in.”

Sander De Dapper werkt in een crèche en klust bij als kok bij Ichi Bites. Beeld Wouter Van Vooren

Bijbaantjes zijn in trek, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v), waarover de kranten van Mediahuis berichtten. In de eerste drie maanden van het jaar hadden 177.000 Vlamingen een tweede job. Het wordt dan ook aangemoedigd door de regering. Wie bijvoorbeeld een flexi-job heeft bij de bakker, de cultuursector of de keuken van een restaurant, moet geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen betalen op dat loon.

Dat maakt het voor heel wat mensen financieel interessant om er iets bij te doen. “Het financiële speelt zeker mee”, zegt Sander. “Ik heb een huis gekocht dat ik nu volledig aan het verbouwen ben. Dat wekelijks extraatje komt van pas.”

Maar hij vindt er ook plezier in, geeft hij aan. “Ik zou het niet volhouden als ik de job niet graag deed. Koken is altijd een interesse geweest: ik heb nog een koksopleiding gevolgd in avondonderwijs. Dat ik door mijn bijbaan nog beter leer koken, maakt het alleen maar interessanter.”

Annelies Talfijn (27), heeft een vaste job, eigen praktijk én bijbaan in een koffiebar: ‘Ik ben nu eenmaal graag druk bezig’

“Mensen zeggen me weleens: jij bent zoveel bezig met werken. Maar ik vind het prima zo. Ik ben jong en heb het gevoel dat ik het nu moet doen. En ik ben nu eenmaal graag druk bezig.” (lacht)

De 27-jarige Annelies heeft een vaste job als logopedist in een dagcentrum voor kinderen met een mentale beperking. Daarnaast richtte ze een jaar geleden haar eigen logopedistenpraktijk op. “Dat is altijd een droom geweest, en voor mij is het een ideale combinatie. ’s Avonds heb ik na mijn gewone werk nog enkele afspraken, en ook woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag zit ik in mijn praktijk. Ik zie dat als de ideale manier om mijn kennis over logopedie te verbreden. Dingen die ik in mijn praktijk leer, kan ik meenemen naar het dagcentrum, en omgekeerd.”

Uit gegevens van Statbel blijkt dat het grootste deel van de tweede jobs als zelfstandige wordt uitgevoerd – 63,7 procent om precies te zijn. De populairste sectoren daarvoor zijn de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs en de groot- en kleinhandel.

'Ik ben nu eenmaal graag druk bezig', zegt Annelies, die vast als logopedist werkt en daarnaast ook uren klopt in een koffiebar. Beeld Wouter Van Vooren

Voor Annelies blijft het overigens niet bij twee jobs. Sinds een vriendin van haar een koffiebar in Duffel opende, helpt ze daar mee op zondag. “Plezant, die afwisseling. Ik geniet van het sociaal contact met klanten, en het is natuurlijk een gelegenheid om met mijn vriendin wekelijks bij te praten.”

Het betekent wel dat ze alleen weekavonden en zaterdagnamiddag vrij heeft. “Maar mijn work-lifebalans is nog altijd op orde”, vindt ze. “Ik probeer erover te waken dat ik nooit te lang werk, zodat ik ’s avonds nog kan afspreken. En ik heb de luxe dat ik kan kiezen wanneer ik in mijn eigen praktijk of in de koffiebar werk. Dus ja, ik kan nog steeds weekendjes plannen. Ik zie mijn vrienden nog genoeg, anders zouden ze het wel zeggen.” (lacht)

Leerkracht Vincent Staelens (36) werkt op vrije momenten in het magazijn van Supra Bazar: ‘Uiteraard is het een voordeel dat dat loon niet belast wordt.’

“Zolang mijn lessenrooster dat toelaat, blijf ik wellicht deze bijbaan doen", zegt Vincent. “Ik doe het graag, en het is een voordeel dat dat loon niet belast wordt. Die paar honderd euro per maand komt van pas voor werken in het huis of bepaalde extraatjes met het gezin. Eens je die extra inkomsten hebt, is het moeilijk om daar weer afstand van te nemen.”

Vincent werkt al drie jaar als leerkracht Engels en lichamelijke opvoeding op een middelbare school. Tijdens vrije lesuren en op woensdagnamiddag staat hij in het magazijn van de Supra Bazar. Een job die hij vond via zijn vrouw, die in een interimkantoor werkt. “Ik zou het niet doen als ik daarvoor mijn kinderen naar de opvang mocht brengen. Maar aangezien mijn ouders op pensioen zijn, wilden ze zelf graag meer tijd met de kinderen doorbrengen. Dat kwam goed uit.”

Vincent Staelens: fulltimeleerkracht, magazijnier in zijn vrije tijd. Beeld Wouter Van Vooren

Het contrast tussen voor de klas staan en klanten helpen in een winkelketen vindt hij een meerwaarde. “In het magazijn kom je echt onder de mensen. En dan word ik eens door volwassenen omringd. Hoewel: in de schoolvakanties werken hier vaak leerlingen van mijn school op als jobstudent. De school is dus nooit ver weg.” (lacht)

Vincent kan beide jobs combineren zonder avond- of weekendwerk te doen. Een must. “Ik wil naast mijn werk voldoende tijd overhouden voor mijn hobby’s, en om taxi te spelen voor mijn kinderen. Die tijd wil ik echt niet spenderen aan een extra job in het weekend.”