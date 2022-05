Nooit eerder zoveel diverse koppels in ons land

“Nog nooit bestonden zoveel gezinnen uit één of meerdere gezinsleden met een migratieachtergrond”, schrijven onderzoekers van het kenniscentrum Gezinswetenschappen in het nieuwe boek Gezinnen na migratie. Daarin analyseren ze de herkomst van koppels op basis van Statbel-cijfers. Twintig jaar geleden bestond 80 procent van de koppels uit twee partners met een Belgische achtergrond. Vorig jaar was dat nog 65,5 procent.

Die verhouding houdt ongeveer gelijke tred met het totale aantal mensen met een migratieachtergrond in ons land. “Je moet het inderdaad zien binnen de context van onze superdiverse samenleving”, zegt socioloog Dirk Geldof, een van de auteurs. “In België heeft ongeveer één persoon op de drie een migratieachtergrond.”

Binnen ons land zijn er uiteraard verschillen. De diversiteit bij koppels is het grootst in Brussel. Begin vorig jaar was nog 19,9 procent van de Brusselse koppels Belgisch-Belgisch. Minder dan de helft in vergelijking met twintig jaar geleden, toen het om 48,5 procent ging. Ook in Vlaanderen verkleuren de koppels, maar de evolutie gaat er trager. Begin 2021 hadden drie op de vier koppels (75,4 procent) een volledig Belgische herkomst. Bij de eeuwwisseling was die verhouding nog negen op de tien (89,1 procent).

Scheidingsrisico

De onderzoekers stellen ook vast dat er bij gemengde koppels een hoger scheidingsrisico bestaat. In 2020 maakten huwelijken waarbij een van de partners een buitenlandse herkomst had 12,4 procent uit van het totaal. Maar het aantal echtscheidingen lag voor die categorie hoger, op 20,7 procent. Dezelfde trend is er bij koppels waar beide partners een buitenlandse herkomst hebben. In 2020 waren zij goed voor 4,2 procent van de huwelijken en 7,5 procent van de echtscheidingen.

De precieze reden waarom het scheidingspercentage bij die gemengde koppels hoger ligt, hebben de experts niet onderzocht. “Daarvoor zouden we interviews moeten doen, nu hebben we enkel naar de cijfers gekeken”, zegt Geldof. “Wel stellen we vast dat er over het diverser worden van de gezinnen amper wordt gesproken in de beleidsdocumenten. Er is dus dringend een ‘ont-witting’ nodig van het gezinsbeleid.”

Terwijl het scheidingsrisico voor gemengde koppels hoger ligt, is het aanbod van de hulpverlening nauwelijks op hen afgestemd. Relatiebemiddelaars en psychologen hebben doorgaans een volledig Belgische achtergrond en bereiken vooral een middenklassepubliek. “Wie niet hoger opgeleid is en geen Nederlands kent, zal heel moeilijk hulp vinden”, zegt Geldolf. “Er is een ander aanbod nodig, dat beter is afgestemd op diverse gezinnen.”

De onderzoekers stellen hun boek Gezinnen na migratie - Hulpverlening en gezinsbeleid in een superdiverse samenleving vrijdag voor op de hogeschoolcampus Schaarbeek.