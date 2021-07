Noodweer in Duitsland: 2 brandweermannen overleden, 70 vermisten nadat huizen instorten

Duitsland

Zes huizen zijn ingestort in in het plaatsje Schuld bij Adenau in de Eifel. Nog eens 25 huizen zijn niet meer stabiel en dreigen ook in te storten. Volgens een politiewoordvoerder zou de situatie er niet te overzien zijn.

“Verschillende huizen zijn ingestort, voor talrijke is er instortingsgevaar. Momenteel kunnen we vier doden bevestigen. Er bevinden zich zowat 50 mensen op daken, die gered moet worden. Talrijke mensen zijn ons als vermist gemeld”, zei de politie op Twitter.

Ook in Bitburg-Prüm is de situatie extreem gevaarlijk door het hoogwater. In Messerich zijn twee medewerkers van een technische hulporganisatie ingesloten geraakt door de overstromingen, er wordt voor hun leven gevreesd, aldus lokale omroep SWR.

In de staat Noordrijn-Westfalen kwamen twee brandweermannen om het leven tijdens hun inzet tegen de overstromingen. In Altena kwam een 46-jarige brandweerman om het leven bij de redding van een man die na de regen in problemen was geraakt, bevestigde een politiewoordvoerder. Twee uur later stortte een 52-jarige brandweerman in tijdens een opdracht. Reanimatiepogingen en andere hulp konden niet meer baten.

Beeld AP

Nederland

Ook in Nederland is er grote hinder. De grootste problemen zijn er in Valkenburg in Nederlands-Limburg. Daar zijn een hospice, twee verzorgingstehuizen en een camping ontruimd. Er dreigt nu een voedseltekort. “De hotels zitten vol met evacués, maar vrachtwagens met voedsel kunnen als gevolg van het hoogwater Valkenburg niet bereiken”, zegt burgemeester Daan Prevoo.

In Valkenburg en het naburige Houthem zitten bovendien meer dan 400 huishoudens zonder stroom, en dat betekent dat hun koelkasten niet meer werken. “Die mensen hebben dus ook geen eten”, zei Prevoo.

Netbeheerder Enexis is niet in staat het probleem op korte termijn op te lossen. De aansluitingen zouden pas hersteld kunnen worden als het water helemaal verdwenen is. “En dat kan dagen duren”, klinkt het bij een woordvoerder.

Verder waarschuwt de gemeente Heerlen voor flinke overlast in het dorp Hoensbroek, omdat het onmogelijk blijkt om een groot waterbekken te stutten dat overstromingen moet voorkomen. Ze roept iedereen op om weg te blijven uit de buurt van de overlopende waterbuffer die gevuld is met 120.000 kubieke meter water. Het leger probeert het bekken intussen te verstevigen.

In Gulpen-Wittem zijn toegangswegen ondergelopen en levert het Rode Kruis levert honderd veldbedden aan de gemeente, voor het geval mensen wegens wateroverlast de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. Donderdag blijven alle scholen in Gulpen-Wittem dicht.