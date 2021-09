▶ Noodtoestand in New York en New Jersey door zware regenval: 9 doden

▶ Bekijk: Orkaan Ida richt nu ook schade aan in andere staten

De uitzonderlijk zware regenval leidde vanaf woensdagavond tot gevaarlijke situaties op wegen en in de steden. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, sprak van een “historische weergebeurtenis”. Hij verbood al het autoverkeer tot donderdagochtend. Belangrijke toegangswegen tot de stad liepen volledig onder water.

Vrijwel alle metrolijnen zijn stilgelegd. Meerdere metrostations in New York zijn ondergelopen. Een aantal metro’s staat vast tussen stations, maar vervoerder MTA zegt dat niemand in gevaar is. “Als je vastzit in een metro, blijf dan in de wagon. Dat is de veiligste plek, tenzij de conducteur iets anders meldt”, schrijft de maatschappij op Twitter. Op beelden op sociale media is te zien hoe het water verschillende ondergrondse stations binnenstroomt, straten staan compleet onder water.

Beelden uit een metrostation in New York. Beeld rv

De Blasio riep de inwoners op om waakzaam te blijven. Ook kregen New Yorkers een waarschuwing op hun mobiele telefoon om binnen te blijven, tenzij ze de opdracht kregen om te evacueren. Burgemeester Hector Lora van New Jersey liet aan CNN weten dat bij de overstroming in zijn stad minstens één dode is gevallen. Het gaat om een oudere man die in zijn auto zat. Het voertuig werd meegesleurd door het water. Brandweerlieden die probeerden de man te redden, kwamen onder de auto terecht, maar bleven ongedeerd.

Volgens verschillende media is het dodental door de overstromingen intussen al opgelopen tot negen.

Het tennistoernooi US Open, dat plaatsvindt in stadsdeel Queens, onderbrak een groot aantal partijen. Ook werden wedstrijden uitgesteld vanwege het extreme weer. Alleen op de overdekte banen kon nog een tijdje getennist worden, al kon het dak van het Louis Armstrong-stadion de overvloedige regenval uiteindelijk niet aan.

Tornado’s

Waarschuwingen voor tornado’s waren woensdag van kracht in de staten Pennsylvania, New Jersey en Delaware. “Dit is een levensbedreigende situatie, rondvliegend puin kan dodelijk zijn”, aldus de Amerikaanse weerdienst. De kans dat de storm ook in New York tornado’s veroorzaakt is aanwezig, al lopen de voorspellingen daarover nog uiteen.

In sommige delen van New Jersey viel volgens CNN 10 tot 20 centimeter regen. “Ga niet de weg op, blijf thuis en blijf veilig”, aldus gouverneur Phil Murphy. Zeker 57.000 huishoudens in de staat zitten volgens The New York Times zonder stroom.

Ondertussen zet Ida haar weg noordwaarts verder. Later vandaag wordt de tropische storm verwacht in New England.

We are working to get customers off of trains after the evening’s severe weather. If you are on a train that’s between stations, the safest thing for you to do is to remain on the train, FDNY is on the way. 1/2 — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) 2 september 2021

Beeld EPA