Noodplan FOD Volksgezondheid: tijdens fase 3 geen voorrang meer voor coronapatiënten in ziekenhuis

De hele samenleving bereidt zich voor op het worstcasescenario: een ongeziene golf van nieuwe ziekenhuisopnames door de omikron­variant. Daarom heeft een gespecialiseerd comité van de FOD Volks­gezondheid een noodplan opgesteld. Vandaag legt het zogenoemde Hospital & Transport Surge Capacity Committee de laatste hand aan het plan, om het daarna breed te communiceren. Volgens voorzitter Marcel Van der Auwera is er al consensus om in de noodfase - fase 3 - “covidzorg niet meer boven andere zorg te stellen”.

Tot nog toe moesten de ziekenhuizen altijd een bepaald aantal bedden vrijhouden voor corona­patiënten. Op dit moment, in fase 1B, is dat voor de meeste ziekenhuizen 50 procent van hun capaciteit op ­intensieve.

Dat impliceert dat er een buffer is voor de coronapatiënten die nog moeten komen. “In een noodscenario is dat niet meer aan de orde”, zegt Van der Auwera. “Dan gaat het over zoveel mogelijk mensen helpen. Niet over zoveel mogelijk middelen in één mens steken.”

Er zal ook een lijst met prioriteiten opgesteld worden voor fase 3. “Als het ooit zover komt, komen alleen mensen met dringende aandoeningen het ziekenhuis in”, aldus de voorzitter. Over de prioriteitenlijst dringen zich wel nog moeilijke ethische vragen op.

Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, vindt het "niet meer dan normaal dat er in een nood­scenario geen bedden nodeloos worden vrijgehouden".

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog.