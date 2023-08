Noodcentrale zit zelf in nood: helft personeel te weinig voor Antwerpse 101

“Onmenselijk”, noemt Joery Dehaes van ACV Politie de werkomstandigheden op de Antwerpse 101. De vakbondssecretaris weet waarover hij praat. In een vorig leven werkte hij zelf zes jaar als supervisor van de noodcentrale in Vlaams-Brabant. “Op de 101 krijg je geen telefoontjes over een adreswijziging of een parkeerboete”, verduidelijkt Dehaes. “Dat gaat over mensen met grote problemen. Over ouders die bellen omdat hun kindje niet meer ademt. Oproepen over zelfdodingen ook. Of van vrouwen die telefoneren omdat ze doodsbang zijn van hun partner die met een mes staat te zwaaien. Die oproepen kruipen in de kleren én in het hoofd.”

Dat gaat ook niet over een paar oproepjes, verduidelijkt Dehaes. “Burgers onderschatten dat. De telefoon rinkelt er onophoudelijk tijdens hun shiften van 12 uur.” Heel concreet moeten de dispatchers van de noodcentrale de politieploegen ter plaatse sturen en onderweg zoveel mogelijk voeden. “Bij intrafamiliaal geweld moeten ze bijvoorbeeld via de politiedatabanken te weten komen of de verdachte bekend is voor geweld, een wapenvergunning heeft, et cetera. Mentaal weegt dat.”

Maandag was er een informeel overleg, maar de grote politievakbonden zien geen andere optie meer: voor de 101 noodcentrale in Antwerpen dienen ze een stakingsaanzegging in. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) krijgt die eerstdaags in de brievenbus.

Veel mensen kennen de noodcentrale van het gelijknamige programma De noodcentrale op VRT 1. “Wij noemen dat een fictiereeks”, zegt Dehaes. “Het zou in principe zo kunnen zijn. Maar op de noodcentrale in Antwerpen is het al lang niet fijn werken meer.”

Volgens Dehaes moeten er op papier 120 mensen werken. Vandaag werken er maar 62 mannen en vrouwen. Dat is amper 52 procent van het volledige organigram. “Voor het verlof was het personeel gezegd dat ze nog even op hun tanden moesten bijten. Dat het in september zou verbeteren. Maar nu blijkt dat gelogen. De overblijvers moeten nóg een tandje bijsteken. Dat gaat gewoon niet meer.”

3.600 overuren

Dehaes zegt dat het personeel zopas te horen kreeg dat vanaf september 3.600 overuren verdeeld moeten worden onder het personeel. “Mensen die werken in een viervijfderegeling mogen echter geen overuren doen. Gevolg: de werkdruk en lasten komen dus op nog minder schouders terecht. Er zijn nochtans duidelijke regels. Over hoogstens zoveel uren na elkaar werken, over maximaal zoveel weekends en maximaal zoveel nachten per jaar. In de noodcentrale Antwerpen wordt daar al lang niet meer naar gekeken. We zullen er de arbeidsinspectie op afsturen.”

Door de kritiek zijn de 3.600 te verdelen overuren intussen teruggebracht naar 2.200 uren. “Dat kan enkel door overlegmomenten en verplichte schietoefeningen te schrappen. We moeten ons durven afvragen hoe die mensen hun werkdag er voortaan nog zal uitzien: geen vorming of overleg meer. Enkel nog stressvolle telefoons. Dat is het personeel recht in een burn-out duwen.”

Gevaar

Het probleem van de onderbemande noodcentrale in Antwerpen is niet nieuw. “Al jaren kaarten we de problematiek aan. Al even lang worden we met een kluitje in het riet gestuurd, telkens met lapmiddeltjes. Nu is het genoeg geweest. De emmer loopt over. De job is zo onaantrekkelijk dat nieuwe rekruten of politiemensen er gewoon niet meer willen gaan werken omdat ze weten dat ze op een onderbemande dienst terecht zullen komen.”

Volgens Dehaes is de huidige toestand ook niet zonder gevaar. “Het risico bestaat dat de burger langer zal moeten wachten bij een noodoproep.”