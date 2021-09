‘Nondedju, dat had onze keuken kunnen zijn’: zij grijpen naast verlaagde registratierechten én woonbonus

Het steekt, de plotse verlaging van het registratierecht bij de aankoop van een nieuwe woning. Vooral bij de duizenden Vlamingen die het afgelopen jaar – dus na het afschaffen van de woonbonus – hun huis of appartement hebben gekocht. Want het scheelt hem toch een pak geld dat de nieuwe huiseigenaren liever aan iets zinvoller hadden besteed.

Nicolas Pierre (31) en Eline Bolain (27) kochten vorig jaar een huis in Tildonk, voor 329.000 euro. “We waren al een tijdje aan het uitkijken naar een eigen huis en toen besliste de Vlaamse regering om de woonbonus af te schaffen: wat ons dat zou kosten, wil ik niet eens weten. En nu beslist de regering, amper een jaar na de nieuwe regeling, om ineens de registratierechten te halveren. Daar word ik dus pisnijdig van.”

Nicolas Pierre (31) en Eline Bolain (27). Beeld Xavier Piron / Photonews

Met de nieuwe regeling hadden ze 9.870 euro registratierechten moeten neertellen. Maar doordat ze nog 6 procent moesten betalen, kwam de rekening uit op 19.740 euro, bijna 10.000 euro meer. Nicolas: “Dat geld hadden we gerust voor iets anders kunnen gebruiken. We waren bijvoorbeeld van plan om zonnepanelen te leggen, om minder afhankelijk te zijn van de energieprijzen. Maar dat ging dus niet meer. Die plannen hebben we maar op de lange baan geschoven, want op dit moment gaat dat financieel gewoon niet meer. Of we hadden 10.000 euro minder moeten lenen, wat op een lening van 25 jaar ook een verschil maakt in de portemonnee.”

Tommie van Zegveld en vriendin Erin. Beeld Gregory Van Gansen / Photo News

Herkenbaar voor Tommie van Zegveld (25) en Erin. Toen zij gisterochtend bij de notaris buitenstapten, waren ze dolblij: ze hadden nét de akte ondertekend die hun eigenaar maakte van een huis uit 1979 in Zoersel. Kostprijs? 370.000 euro en daarbovenop nog eens 22.200 euro registratiekosten. Er was nog wat renovatiewerk, maar voor hun eigen stek hadden ze hard gespaard – hij werkt als IT’er, zij is ergotherapeut in het onderwijs. Maar toen hoorden ze het nieuws op de autoradio. “We keken naar mekaar en zeiden direct: ‘Nondeju, dat had onze keuken kunnen zijn!’”, zegt Tommie.

De nieuwe regeling had hen veel centen kunnen besparen. “Wij missen dus zowel de woonbonus als de verlaagde registratierechten, en dat als jong koppel”, zegt Tommie. “We hebben het al zo moeilijk in vergelijking met vorige generaties en nu dit er nog eens bij. Maar soit, we hebben toch een glas gedronken op ons nieuwe huis.”

Frederique Schamphelaere (38) vraagt zich af of er geen tegemoetkoming komt voor wie net naast de woonbonus en goedkopere registratie grijpt. Hij kocht samen met zijn vrouw Melissa in mei van dit jaar een huis in Lochristi dat meteen groot genoeg is voor het gezin met drie kinderen – Dylano (9), Ylan (6) en de 2 maanden oude Lyando. “Met dat geld erbij hadden we wél werk kunnen maken van het energiezuinig maken van ons nieuwe huis. De vorige eigenaar had al heel wat gerenoveerd, maar het dak – en dus ook de isolatie van de zolder – kan beter. Dat nieuwe dak met zonnepanelen zal nu moeten wachten.”