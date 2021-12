Nog vier vermisten na gasexplosie in Turnhout, reddingsoperatie gaat hele nacht verder

Een gebouw met vier verdiepingen in de Boerenkrijgslaan in Turnhout is zwaar beschadigd geraakt na een gasexplosie. Op beelden is te zien hoe een groot deel van de gevel en de plafonds volledig is weggeblazen. Het medisch interventieplan is van kracht in Turnhout en er zijn medische en andere hulpdiensten opgeroepen van verschillende omliggende zones. Ook de civiele bescherming helpt mee zoeken naar mensen onder het puin.

“We missen nog vier mensen”, heeft burgemeester Paul Van Miert vrijdagavond gezegd op een persconferentie. “Dat is dus zonder de dame die we volop aan het bevrijden zijn en zonder de persoon die eerder naar het ziekenhuis werd gebracht. De reddingsoperatie gaat heel de nacht verder. Spijtig genoeg denk ik dat we toch met dodelijke slachtoffers rekening moeten houden.”

Brandweercommandant Luc Faes bevestigt dat. “We blijven zoeken tot we iedereen gevonden hebben maar ook daarna gaan we verder, want we weten niet of de vermiste mensen misschien ook nog bezoek over de vloer hadden. We blijven zoeken tot we elk puntje van het gebouw uitgekamd hebben.”

Bezoekers

Oorspronkelijk waren er acht vermiste personen. Een aantal van hen bleek uiteindelijk niet thuis te zijn. Eerder was ook sprake van vier kinderen onder de vermisten, maar dat bleek niet te kloppen.

De hulpdiensten zijn momenteel in contact met een vrouw die onder het puin ligt. Zij zou op het gelijkvloers van het gebouw hebben gewoond. De hulpdiensten probeerden de vrouw te bevrijden door een tunnel te maken aan de achterkant van het appartementsgebouw, maar dat verliep moeizaam. “We hebben een tunnel, maar de situatie is te onstabiel om die verder te maken”, klinkt het bij de brandweer. “De gekozen weg is niet veilig voor de hulpverleners en het slachtoffer, dus we zetten een tweede piste op om haar ook via de voorkant van het gebouw te benaderen.”

Gezien de omstandigheden wordt er voorzichtig met de hand gewerkt in plaats van met machines en wordt zo weinig mogelijk risico genomen.

Geen vuurwerk

De politie van regio Turnhout vraagt uitdrukkelijk om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te vermijden zodat de hulpdiensten niet verhinderd worden. De burgemeester riep inwoners ook op om tijdens de festiviteiten geen vuurwerk te gebruiken. “We vragen aan de mensen in Turnhout om zo min mogelijk met vuurwerk bezig te zijn tijdens het feestgedruis vannacht. Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn.”

De stad Turnhout heeft een infolijn geopend op het nummer 014 409 666, waar mensen met vragen terechtkunnen.

We vullen dit bericht aan met de laatste ontwikkelingen.

Minister Verlinden: ‘Sterkte aan alle getroffenen’ “Ook op de laatste dag van het jaar toont 2021 zich van zijn meest onvoorspelbare en verwoestende kant. Sterkte aan alle getroffenen”, zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter op de zware explosie. “Veel moed aan alle hulpdiensten die zich op dit moment in Turnhout met grote deskundigheid inzetten voor de slachtoffers”, stelt de CD&V-minister nog. Verlinden zit momenteel zelf in het buitenland, maar wordt volgens haar kabinet voortdurend geïnformeerd over de vorderingen van het zoekwerk in Turnhout. Ze heeft ook al contact gehad met burgemeester Van Miert. “Uit dit gesprek bleek dat alle diensten, maar ook de buurgemeenten voor de noodzakelijke ondersteuning zorgen. Intussen blijft het bang afwachten”, klinkt het.

Als gevolg van een zware #explosie vraagt de politie om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle (binnen de ring) in #Turnhout zoveel mogelijk te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. @verkeersanker @verkeerscentrum pic.twitter.com/ErhjFhU6Qo — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) 31 december 2022

