Nog steeds moeten holebi’s en transgender personen vechten voor erkenning

De enquête bij 1.000 willekeurige Vlamingen en 400 mensen uit de lgbtq+-gemeenschap legt een grote kloof in welbevinden bloot. Terwijl bijna vier op tien Vlamingen zichzelf een mooie 8/10 geven voor geluk, daalt dat naar een op vier de bevraagde lgbtqia+ personen. Twintig procent buist zichzelf voor geluk, dat is vier keer meer dan bij de hetero’s.

Veel vaker dan de doorsneebevolking zitten de holebi’s en transgenderpersonen niet goed in hun vel. Een kwart is door zijn outing vrienden verloren. Bijna de helft is bang om zijn genderidentiteit in het openbaar te tonen, meer dan een vijfde is al fysiek bedreigd geweest.

“Dit toont dat ze niet ongelukkig worden omdát ze holebi of transgender zijn. Ze worstelen met het feit dat ze nog altijd niet aanvaard te worden”, zegt Joz Motmans van het Transgender Infopunt bij het UZ Gent. “Velen hebben geweld-ervaringen of krijgen op straat schunnige opmerkingen naar hun hoofd geslingerd.”

Die realiteit staat in schril contrast met het feit dat België op de tweede plaats staat in Europa als je kijkt naar de formele gelijkheid, aldus Motmans. “Juridisch is het mogelijk om een kind te adopteren, maar een sterk wettelijk kader vertaalt zich niet zo snel in een positieve maatschappelijke houding.”

Schijntolerantie

Uit deze enquête blijkt ook dat Vlamingen zich tolerant opstellen tegenover mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid, als het gaat over algemene principes. Maar als puntje bij paaltje komt, denken ze conservatiever.

Joz Motmans van het Transgender Infopunt: ‘Een sterk wettelijk kader vertaalt zich niet zo snel in een positieve maatschappelijke houding.’ Beeld ID/ Wouter Maeckelberghe

Motmans kijkt daar niet van op. “Er bestaat zoiets als schijntolerantie. Mensen hebben er niet zoveel problemen mee als als iemand in hun omgeving uit de kast komt. Maar toen hen in ander onderzoek werd gevraagd wordt hoe ze zouden reageren als het hun kind is, zegde slechts 41 procent de volle 100 procent steun toe. Als het zo dichtbij komt, krijg je een oprechtere reactie. Je kan het ook positief zien: de confrontatie kan mensen wakker schudden, het is vaak het moment dat ze zich informeren over wat goed is voor hun kind, en hoe ze zich als ouder best gedragen.”

Opmerkelijk is 54 procent van de Vlamingen vindt dat er te veel aandacht gaat naar lgbtq+-thema’s, bij onze Pride-enquête vorig jaar was dat nog 48 procent. “Door maatschappelijke discussies raken mensen het thema beu”, denkt Joz Motmans. “Over transgender vrouwen in de competitie moet nog gepraat worden. Maar in jullie enquête keert 34 procent zich tegen transgender mannen in de amateur mannensport. Voor de professionele mannensport loopt dat op tot 42 procent. Het is duidelijk dat deze mensen niet snappen dat de meeste transmannen daar starten met een nadeel. Ze hebben een achterstand qua spierkracht en lengte. Vaak hebben ze immers geen puberteit gehad als man, omdat ze geboren zijn in een vrouwenlichaam. Deze respondenten antwoorden duidelijk op transvragen vanuit een onwetendheid wat toont dat correcte informatie geven belangrijk blijft.”

Een begin

Er speelt volgens Motmans nog een element. “Met holibi’s zijn de meeste mensen inmiddels vertrouwd, maar naar transgender personen kijken ze anders. Dat 35 procent vindt dat gender bepaald is door het geslacht bij geboorte – en dat je daar niets kunt aan doen – wijst erop dat veel mensen nog leven met de overtuiging dat er maar twee geslachten bestaan. Nu, had je dat tien jaar geleden gevraagd, dan was de score nog veel hoger geweest. Dat bijna 48 procent het daar niet mee eens is, wijst toch al op een begin van bewustwording. Maar er is duidelijk nog een verschil tussen kennis over holebi’s, en de daarmee samengaande aanvaarding, en kennis over transgender personen.”