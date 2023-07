Nog steeds geen spoor van vermiste peuter Emile, zoekactie wordt allicht stopgezet

De autoriteiten vrezen dat de 2,5 jarige Emile, die al bijna vier dagen zoek is, in levensgevaar verkeert indien hij in het gebied in het zuidoosten van Frankrijk is. Het kind verdween zaterdagnamiddag toen het op bezoek was bij zijn grootouders in het gehucht Le Haut Vernet, in de bergen circa 130 kilometer ten noordoosten van Marseille. Dorpelingen hebben hem nog zien lopen, maar Emile is sinds zaterdag volkomen spoorloos.

Talrijke gespecialiseerde speurders van politie, brandweer, leger en het vreemdelingenlegioen hebben geen enkel spoor van het jongetje aangetroffen. De inzet van onder meer speurhonden en uiterst moderne apparatuur en helikopters heeft nog steeds niets opgeleverd. Er is verder ook geen enkele aanwijzing voor wat er gebeurd kan zijn. De procureur van Digne-les-Bains, Rémy Avon, verzuchtte dat er sinds zondag geen vooruitgang is geboekt: “We hebben geen enkele aanwijzing, geen enkele informatie, helemaal niets dat ons zou kunnen helpen deze verdwijning te begrijpen.”

Alle 25 bewoners van het gehucht en tientallen andere mensen zijn verhoord. Minstens dertig panden in de omgeving zijn doorzocht, net als twaalf auto’s. De politie heeft vrijwel niets losgelaten over wie er in de woning van de grootvader en grootmoeder aanwezig was, enkel dat Emile er voor de vakantie was.

Sommige media brengen in herinnering dat het voor heel kleine kinderen mogelijk is enige tijd in de wildernis te overleven.