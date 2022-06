Nog nooit waren er zoveel vacatures voor knelpuntberoepen: ‘Zelfs de Poolse werkkrachten haken af’

Bedrijven die hun productie stilleggen bij gebrek aan werkkrachten. Middelbare scholen die examens fysica of Engels laten vallen omdat er geen leerkracht voor de klas staat. Woon-zorgcentra die kamers leeg laten omdat er onvoldoende handen aan het bed beschikbaar zijn. Een ding is zeker: voor zowat elke beroepsgroep staan de vacaturelichten op rood.

Maand na maand loopt het aantal vacatures verder op, terwijl de groep mogelijke kandidaten verder krimpt. Er zijn anderhalve keer meer gezochte schoonmakers en industriële technici dan een jaar geleden, dubbel zoveel opvoeders en bijna drie keer meer mensen in de land- en tuinbouw.

Omdat jobs niet ingevuld raken, zakt de moed in het werkveld velen stilaan in de schoenen. De vrachtwagens van betonbedrijf Van Thuyne rijden af en toe niet meer uit omdat één op de tien van de vacatures niet ingevuld raakt.

“Door personeelstekort kunnen we niet meer op elke vraag van klanten ingaan. Mensen met de juiste ervaring op de juiste plaats krijgen, lukt niet meer. En nieuwe werkkracht moeten we helemaal van nul opleiden”, zucht bedrijfsleider Tom Eeckhout.

Jobhoppen

Ook het grote verloop onder het personeel baart Eeckhout zorgen: “Werknemers zijn minder trouw aan het bedrijf dan vroeger. Nieuwe werkkrachten haken soms al na twee weken af omdat ze toch zonder moeite nieuw werk in de streek vinden. Anderen hebben de luxe om een beetje van alles te proeven en hoppen van de ene job naar de andere”, besluit hij.

Er zijn gewoon te weinig handen in ons land, zucht bedrijfsleider Dirk Martens wiens tuinbedrijf een klantenstop doorvoert. “In de streek vind ik geen werkkrachten meer omdat pas afgestudeerde jongeren vrij snel als zelfstandige starten. Daarom schakel ik al tien jaar arbeiders uit Polen in om mijn jobs in te vullen. Maar zelfs die werkkrachten kan ik niet meer overtuigen vanwege de dure Belgische levensstandaard en de groeiende werkgelegenheid in Polen”.

Bij beleidsmakers groeit het besef dat er dringend iets moet gebeuren. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert had het over een “urgent plan over de krapte”. In de Vlaamse regering mikt cd&v-minister van Werk Jo Brouns op de grote groep inactieven. Werkgeversorganisatie Voka wil dan weer ­inzetten op gerichte arbeidsmigratie.