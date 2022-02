Nog minder dan 4.000 patiënten in ziekenhuizen, waarvan 403 op intensieve: dit zijn de meest recente coronacijfers

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is opnieuw met 44 procent gedaald, tot gemiddeld nog 23.239 besmettingen per dag in de periode van 1 tot en met 7 februari.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen de laatste week van het overzicht lager liggen dan een week eerder.

In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Het aantal tests daalde in de periode van 1 tot en met 7 februari met 32 procent, tot bijna 72.475 per dag. Over de hele pandemie werden inmiddels 30.979.065 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 1 en 7 februari op 37,6 procent. Dat is een daling van 7,2 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is gezakt tot onder 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft verder dalen. Tussen 4 en 10 februari werden per dag gemiddeld 297,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is 18 procent minder op weekbasis.

Ook de situatie in de ziekenhuizen blijft verbeteren, met nog 3.925 opgenomen patiënten (-7 procent), van wie 403 op intensive care (-6 procent).

Overlijdens

Het aantal overlijdens blijft wel nog stijgen en ligt nu op gemiddeld 43 per dag tussen 1 en 7 februari, een stijging met bijna een kwart (+29 procent). Afgelopen vrijdag piekte het aantal overlijdens op 58. Het is van de vierde golf, eind november en begin december, geleden dat voor die parameter nog zulke hoge cijfers werden opgetekend.

Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.563 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

9.178.738 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. 8.939.078 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 78 procent van de volledige bevolking. 6.744.280 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 59 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.636.946 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,7 procent van de volledige bevolking. 5.484.126 onder hen zijn volledig ingeënt: 82,4 procent van de hele bevolking. 4.327.967 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 65 procent van de volledige bevolking.