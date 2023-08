Nog meer kopzorgen voor Delhaize: tientallen uitbaters verzetten zich tegen nieuwe regels die supermarktketen wil opleggen

Nu Delhaize al voor 15 van in totaal 128 vestigingen een overnemer heeft gevonden, dient zich een ander probleem aan voor de directie. Tientallen uitbaters van Delhaize-vestigingen die nu al via het franchisemodel worden uitgebaat, verzetten zich tegen de nieuwe regels die de supermarktketen haar zelfstandige ondernemers wil opleggen. Dat heeft Het Laatste Nieuws vernomen. Onder meer in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen verenigen franchisenemers zich tegen de nieuwe voorwaarden die hen wachten. Maar ook aan de andere kant van de taalgrens borrelt het protest op.

“Niemand had dit zien aankomen”, zegt een zelfstandige ondernemer die al geruime tijd een Delhaize in Vlaanderen uitbaat. Aanvankelijk leek het erop dat Delhaize de nieuwe regels alleen zou invoeren voor de 128 over te nemen vestigingen, maar de uitbaters van de 636 Belgische Delhaize-vestigingen die nu al via franchise worden beheerd, moesten via de pers vernemen dat ook hun overeenkomsten op termijn aangepast zullen worden. “Zodra hun contracten aflopen, zullen de nieuwe overeenkomsten een gelijkaardige update krijgen”, zei Delhaize daarover.

Onbegrip

Het zorgt voor opborrelend onbegrip bij de uitbaters van de 636 franchisevestigingen. Tientallen van hen verenigen zich bij verschillende advocatenbureaus om samen een vuist te vormen tegen de nieuwe regels van Delhaize. Dat bevestigen verschillende betrokkenen anoniem. Een van de advocaten die Het Laatste Nieuws kon spreken, vertegenwoordigt ondertussen meer dan vijftig uitbaters uit zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Daarbij zitten meerdere ondernemers die verschillende Delhaize-vestigingen uitbaten.

Ook Buurtsuper, de Unizo-organisatie die de belangen van zelfstandige supermarkten verdedigt, heeft weet van franchisenemers die zich verenigen. “Over het hele land vormen zich groepen ondernemers die een advocatenkantoor in de arm nemen”, zegt Luc Ardies, CEO van Buurtsuper. Samen met zijn Franstalige tegenhanger wil Ardies de zelfstandige uitbaters van Delhaize verenigen. “Nu al vertegenwoordigen we ongeveer twee derde van de franchisenemers.”

Eisenbundel

Buurtsuper is van plan Delhaize een formeel onderhoud te vragen. Daarbij wil het een gemeenschappelijke eisenbundel vanuit de zelfstandige ondernemers op tafel leggen. “Dit is een heel belangrijk dossier”, zegt Ardies. “Niet alleen voor de uitbaters van Delhaize, maar voor de hele sector. Als we hierop toegeven, zullen andere supermarktketens snel volgen om de contracten voor hun franchisenemers te verstrengen. Het franchisemodel kan dé succesformule zijn om onze retail en het lokaal ondernemerschap te wapenen voor de toekomst, maar dan moet het om evenwichtige overeenkomsten gaan.”

Het belang van het aangepaste contract kan ook volgens de anonieme uitbater niet overschat worden. “Dit is geen kleine ingreep”, benadrukt de uitbater. “Zijn ze (de Delhaize-directie, RVL) bereid iets aan dat nieuwe contract te wijzigen? Of blijft het bij punten en komma’s? De overeenkomst voor mijn winkel loopt binnen enige tijd af. Wat als ik de nieuwe regels moet ondertekenen zoals ze nu voorliggen? Dan stopt het voor mij. En ik vrees dat vele andere zelfstandige uitbaters ook zullen afhaken. Ondernemers van wie het contract binnen enkele maanden vervalt, zitten nu met de handen in het haar. Zij weten niet wat te doen.”