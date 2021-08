Nóg meer honger naar sport? Dit zijn de beste sportdocumentaires op Netflix

Al bekomen van de krachttoer van Nina Derwael op de Olympische Spelen? Nog iets nodig om de bittere EK-pil van België-Italië door te spoelen? Kick rustig af van de sportzomer met de beste sportdocumentaires die u nu al op Netflix kunt zien.

Pelé

Wie graag aan de bal blijft, kan meteen inpikken in Brazilië met voetballegende Pelé. De gelijknamige documentairefilm is een reis door de tijd, met historische beelden en een intens gesprek met de soms droevige voetballer, door velen beschouwd als de beste ooit.

Ook onze recensent kon Pelé smaken, en beloonde de documentaire met vier sterren: “Hij maakte niet het verschil, hij wás het verschil.”

The Last Dance

Misschien wel een van de meest besproken sportdocumentaires van de afgelopen jaren. The Last Dance is een bijzonder goed gemaakte docureeks over de Chicago Bulls en Michael Jordan, waar zelfs voormalig president Obama even tijd voor wist te maken.

“Natuurlijk is dit ook een verhaal over een all American hero, over mensen en hun soms kleinmenselijke trekjes, maar toch blijft het in de eerste plaats een reeks over the game. Maar wat voor een reeks”, schreef deze krant eerder al over The Last Dance.

Lees ook Portret: Michael Jordan, de man die alles kon

Icarus

Dat Netflix een niet te onderschatten partij is voor de Oscars, weten we intussen wel. Maar nog niet zolang geleden leek het ondenkbaar dat een streamingdienst met een Academy Award ging lopen. Netflix deed het nochtans - vrij stilletjes - in 2018 al, toen Icarus met het gouden beeldje voor Beste Documentaire ging lopen.

Al is de kans groot dat regisseur Bryan Fogel de prijs niet had gekregen als het geluk hem niet een handje had geholpen. Oorspronkelijk wilde Fogel, een gepassioneerd amateurrenner, nagaan in hoeverre doping kon helpen bij de voorbereiding op een wedstrijd, met hemzelf als proefkonijn.

Tijdens zijn onderzoek naar illegale middelen komt hij echter in contact met Grigory Rodchenkov, hoofd van het Russische antidopingagentschap. Die geeft hem wel erg enthousiast tips over hoe zich te doperen en de controles te omzeilen, en als de twee bevriend raken, wordt duidelijk waarom: Rodchenkov heeft in opdracht van de overheid jarenlang Russische atleten geholpen om ongemerkt doping te nemen. Vanaf dan verandert Icarus in een spannende thriller, waarin Fogel Rodchenkov helpt om zijn verhaal naar buiten te brengen én om de woede van Poetin te ontlopen.

Lees ook Klokkenluider Grigori Rodtsjenkov: ‘De sport zal nooit zuiver zijn’

The Dawn Wall

The Dawn Wall vertelt het verhaal van rotsklimmers Tommy Caldwell en Kevin Jorgeson, die in 2015 het onmogelijke verwezenlijkten toen ze het legendarische Dawn Wall-gedeelte van El Capitan overwonnen. Een onheilspellend verticale rotsformatie in Yosemite National Park in de VS. Een prestatie die hen 19 dagen kostte, maar ook wel een verdiende plaats opleverde in de geschiedenisboeken.

Tegenwoordig is het moeilijk om een gesprek over klimdocumentaires te hebben zonder Free Solo (te zien op Disney+, red. ) op z’n minst te vermelden. Hoewel niet helemaal de vertigoporno die Free Solo is, moet The Dawn Wall als documentairefilm niet onderdoen. De filmmakers sturen ons mee op de muur, voor heel de trip, en dat levert bloedstollende resultaten op. Zowel op menselijk als sportief vlak overstijgen de twee klimmers zichzelf. En wij krijgen de eer om toe te kijken.

Lees ook ‘Free Solo’: een klimfilm op eenzame hoogte

Formula 1: Drive to Survive

In deze reeks over de allerhoogste klasse van het autoracen volgen we de tien teams van het formule 1-circuit, en hun doen en laten zowel op als naast de baan. Hoewel, acht eigenlijk, aangezien zwaargewichten Ferrari en Mercedes bedankten en uit beeld blijven. Maar dat komt mogelijk zelfs ten goede van de reeks. Het geeft de makers de kans om dieper in te gaan op het toch al kleine raster van acht teams met twee piloten elk.

Drive to Survive vat een heel jaar aan spanning, drama en verbrand rubber samen in amper tien afleveringen. Dat doet het met stijl én intrigerende verhaallijnen, al drie seizoenen lang. Een waar genot voor de marathonkijkers dus.

Drive to Survive is het soort sportdocumentaire dat nietsvermoedende kijkers - zonder enige kennis van de sport - binnenhaalt, en vervolgens de deur uitstuurt als ware formule 1-fanatici die over niets anders meer kunnen brabbelen. En terecht.

Last Chance U

Netflix is berucht om het koelbloedig vermogen om series vroegtijdig stop te zetten. Maar Last Chance U heeft toch seizoen vijf gehaald, en daar kunnen we enkel dankbaar voor zijn.

De reeks gaat over de American Football-teams van de zogenaamde community colleges, over de spelers die door de grote universiteitsteams werden genegeerd. Velen komen uit een achtergesteld milieu en een makkelijke jeugd is hen onbekend, maar stuk voor stuk barsten ze van het talent.

Rauw, donker en menselijk. Last Chance U is groots in zijn kleinschaligheid, en een van de beste sportdocu’s waar u nog nooit eerder van hoorde.

Athlete A

Nina Derwael toonde deze zomer opnieuw aan de hele wereld hoe mooi het turnen kan zijn, en dat voelde als een verademing. Want de sport heeft heel wat lelijke momenten achter de rug. Denk maar aan de turnsters die vorig jaar wereldwijd onder de hashtag #Gymnastalliance naar buiten kwamen met verhalen over fysiek en mentaal grensoverschrijdend gedrag door hun coaches. Ook dichter bij huis kwam de turnwereld in opspraak.

Het was pas na de Netflix-documentaire Athlete A dat de hashtag viraal begon te gaan, maar het schandaal waar de film over gaat, was natuurlijk al veel langer bezig. Atleet A verwijst naar de Amerikaanse gymnaste Maggie Nichols die toen nog anoniem was omdat er een onderzoek liep naar Larry Nassar, ploegarts van de turnbond.

De docufilm neemt u mee in het spoor van de journalisten en getuigen die voor een doorbraak in de zaak zorgden. Nassar is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van meer dan 175 jaar, voor het misbruiken van minstens 265 meisjes - onder wie topturnsters als Simone Biles - en het bezit van kinderporno.

Let wel op: u zal nooit meer op dezelfde manier naar die buitengewone turnsport kunnen kijken na deze documentaire.