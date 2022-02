‘Nog in een halfslaap voelde ik de handen van mijn man verdwijnen. Alleen die van de buurman bleven over’: 14 verhalen over lust en liefde

Corine Koole interviewt elke week gewone mensen over hun liefdesleven. Het zijn verhalen over vreemdgaan en vertrouwen, platonische liefde en hartstochtelijke vriendschap, uitgedoofde huwelijken en gepassioneerde affaires. Wij brachten veertien veel besproken verhalen samen op Valentijnsdag.

1. Hannah is nog altijd dolgelukkig met haar jeugdliefde: ‘Ik weet zeker dat we altijd samen zullen blijven’

Piepjong waren Hannah (32) en haar vriend toen ze verliefd werden. Maar in plaats van uit elkaar te groeien met de jaren, wordt hun band alleen maar sterker. Ondanks de verschillen, en ondanks het autisme waar hij mee te kampen heeft.

“Dat hij weleens nieuwe vrienden maakt, van welk geslacht dan ook, lijkt me niet meer dan logisch. Ik weet: hij is toch van mij. En wel sinds 2005, toen ik hem op een Spaanse camping veroverde, en ik mijn ouders overhaalde om me nog een paar dagen in mijn eentje bij hem te laten blijven.” Lees het interview.

2. ‘Al vanaf de eerste ontmoeting moet ze hebben gezien dat ik een crush op haar had’: Carlijn werd verliefd op haar juf

Op de middelbare school werd Carlijn (20) halsoverkop verliefd op haar coole juf Engels, al duurde het even voor ze dat zelf besefte. Een onmogelijke liefde, maar vele jaren later telt ze nog steeds haar zegeningen.

“Zonder mijn lerares Engels, de korte gesprekjes over haar jeugd na de les, haar aanmoediging om al mijn mogelijkheden te onderzoeken, zou ik mijn ware seksualiteit nu nog steeds verborgen houden.” Lees het interview.

3. Eric is gelukkig in zijn open relatie: ‘Jaloezie is een beest dat met veel training te temmen valt’

Exclusiviteit is niet de weg naar geluk voor Eric (56) en zijn vrouw. Al jaren stonden ze elkaar toe ook op anderen verliefd te worden. Een nachtje in de hottub met een bevriend koppel tilde hun ‘open relatie’ naar een nog hoger niveau.

“Zij is mij het liefst op de hele wereld. En ik leen haar uit, want zo voelt het een beetje, ze heeft nu al twee jaar een geweldige relatie met Stephan. Dat maakt ook mij gelukkig.” Lees het interview.

4. Willem werd geout door een klasgenote: ‘Vernederd en teleurgesteld was ik alles kwijt’

Zes jaar heeft het Willem (26) gekost om vrijuit homo te durven zijn. Al die tijd was hij bang dat hij zijn vrienden zou verliezen. Die angst bleek gegrond, toen een klasgenote hem ongevraagd outte.

“Vernederd en teleurgesteld was ik alles kwijt. Mijn vriendin nam me mee naar haar vrienden, de meesten daar waren ouder, zij bleken wel zonder oordeel, en toen ik een vriend had, was er niemand die een rare opmerking maakte.”

5. ‘Bij die andere man hoef ik nergens mijn best voor te doen’: als je huwelijk één langgerekte prestatiekramp wordt

Annemijn (32) zag haar huwelijk tot één langgerekte prestatiekramp verworden. Sporten, werken, kinderen grootbrengen, het moet allemaal perfect zijn. Maar waar is de tijd dat zij en haar man, zomaar, samen in de zetel dronken werden? Bij die ander, tijdens stiekeme wandelingen in het park, voelt het allemaal veel relaxter.

“De zware vermoeidheid die ik dagelijks voel, verdwijnt zodra ik naast de andere man loop. Hij verlangt niets, we kijken niet vooruit. Ik houd van hem en ik houd van dit tot niets verplicht zijn. Nu eens dicht tegen elkaar aan en dan weer een meter uit elkaar wandelden we die middag anderhalf uur lang in de motregen.” Lees het interview.

Beeld Sammy Slabbinck

6. ‘Nog in een halfslaap voelde ik de handen van mijn man verdwijnen. Alleen die van de buurman bleven over’: Hilde ging met haar man en een ander koppel samenwonen

Toen Hilde (73) met haar man en een ander koppel in een afgelegen boerderij ging wonen, werden er vele wenkbrauwen gefronst. De boeren in de buurt hadden eens moeten weten dat dit viertal ook de slaapkamerdeuren open liet, ’s nachts...

“De buurman leek uit heel ander hout gesneden dan mijn man en toen hij zich die nacht lief en teder over mij ontfermde, begreep ik dat dit was hoe ik echt aangeraakt wilde worden. Een liaison à quatre was geboren.” Lees het interview.

7. Nick is zijn leven lang al ongewenst single: ‘Ik ben 45, en eigenlijk nog altijd maagd’

Zeg niet dat hij het niet geprobeerd heeft. Tientallen keren al sprak Nick af met vrouwen in de gloedvolle hoop dat ooit een van hen verliefd zou worden op hem. Maar dat wil maar niet lukken, ze zijn nooit geïnteresseerd.

“Het meest verlang ik naar een arm om mijn schouder. Als je zoals ik al zo lang niet meer iemand hebt gevoeld, schrik je van iedere toevallige nabijheid en aanraking.” Lees het interview.

8. ‘Drie jaar heeft het geduurd: nooit hebben we gekust of seks gehad, maar ik bleef verliefd’: Dirk liep onverwacht een blauwtje op

Zijn liefde zou onbeantwoord blijven, maar daar had Dirk (60) geen enkele moeite mee. De innige vriendschap met die veel jongere man was hem veel meer waard. Dat hij toch een blauwtje zou lopen, op een totaal onverwachte manier dan nog, kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel.

“In de drie voorbije jaren hadden we alle avontuurtjes die we met anderen hadden met elkaar tot in de meest kinky finesses gedeeld, en nu hij een serieuze relatie had, sloot hij mij buiten. Ik voelde me gekwetst. Hij had met mijn verliefdheid gespeeld.” Lees het interview.

9. ‘Al sinds het allereerste begin van mijn huwelijk, nu zo’n kwarteeuw geleden, mist mijn vrouw iedere seksuele belangstelling’: als je echtgenote alles blijft afwijzen

Dat een heel leuke vrouw niet per se de juiste partner hoeft te zijn, kan Elias (57) volmondig beamen. Tot zijn verdriet en ongenoegen ziet hij al 25 jaar met lede ogen aan dat zijn wederhelft geen enkele vorm van fysieke aanraking op prijs stelt. En daar geeft hij ook zichzelf de schuld van.

“Het is allemaal nogal minnetjes, ingehouden, nihilistisch: wij, deze relatie. En zelf durf ik ook al geen radicale beslissing te nemen. Ik ben murw. Ik zie gelaten toe hoe mijn verlangen wordt gesmoord en de liefde steeds verder wegdruppelt.” Lees het interview.

10. De vrouw van Michel maakte een radicale beslissing: ‘Ze zei: nu de kinderen volwassen zijn, wil ik nieuwe dingen doen. Het ging ineens zo rap die ochtend’

Dat liefde alleen niet voldoende is om een huwelijk te doen slagen, kwam bij Michel (68) even onverwacht als meedogenloos hard binnen. ‘Het was alsof ik alle greep op mijn leven verloor.’ Langzaam maar zeker komt het besef dat het definitief voorbij is en dat Michel verder moet met zijn leven.

“Het was een ochtend in augustus 2018. Als in een mist, alsof ik niet zelf aan de ontbijttafel zat, hoorde ik opeens mijn vrouw zeggen: ‘Ik heb geboden op een huis en waarschijnlijk krijg ik het’. Ze zat tegenover me en had net een ­kommetje gevuld met zelfgemaakte cruesli. ‘Meen je dat nu?’ vroeg ik.” Lees het interview.

11. ‘Waarom scheiden? Ik had weleens een affairtje, hij had soms een scharrel, en we waren gelukkig’: Vera vindt maar moeilijk gelijkgestemde mannen

Ze was altijd al voorstander geweest van een open huwelijk, dus toen haar man opbiechtte seks te willen met een andere vrouw, maakte Vera (58) geen bezwaar. Ironisch genoeg lukte het haar zelf niet om ook iemand te vinden bij wie ze wat genegenheid kon krijgen.

“Waar zijn ze, de gelijkgestemde mannen? Mannen die net als ik genegenheid belangrijk vinden? Ik wist het altijd al: een man als de mijne is zeldzaam, want hij blijkt het wel te kunnen, twee gelijkwaardige relaties tegelijkertijd.” Lees het interview.

12. Ontrouw is niet altijd een zonde: ‘Mijn man liet me zonder ruzie naar mijn afspraakjes gaan’

Ontrouw is niet altijd een zonde, weet Marijke (61). Nadat ze met haar man en kinderen verhuisde naar een nieuw dorp, ver weg, ontmoette ze een schooldirecteur die jarenlang ‘gewoon’ een tennismaatje zou blijven. Terwijl er, zonder dat ze dat zelf beseften, veel meer in het spel was.

“Hij bleek de afgelopen acht jaar ook dagelijks aan mij te hebben gedacht en vanaf dat moment begonnen we elkaar weer vaker te zien. We hadden geen seks, soms kusten we, knuffelden, meer niet. Mijn man wist daarvan.” Lees het interview.

Beeld Sammy Slabbinck

13. Annelies vond de moed om haar man te verlaten: ‘Het drong steeds meer tot me door dat ik gelukkiger zou kunnen zijn zonder mijn man’

Na een stugge, lange relatie was Annelies (45) ervan overtuigd geraakt dat termen als ‘doorzetten’ en ‘je best doen’ er gewoon bij hoorden. Gelukkig vond ze op een bepaald moment de moed om haar ex te verlaten. Niet veel later kwam ze te weten dat de perfecte liefde wél bestaat.

“Deze man genoot van zijn stokbroodje met tapenade en van zijn glaasje wijn op een terras. De vader van mijn zoon at enkel om zijn honger te stillen. Ik voelde een instant opluchting: wat kunnen mannen leuk zijn.” Lees het interview.

14. Esma is er niet zeker van dat de grote liefde ook haar ideaal is: ‘Misschien ben ik heimelijk op zoek naar mislukking’

Al dat geëmmer over ‘de ware liefde’ kan Esma (22) gestolen worden. Ze verbaast zich over hoe haar vriendinnen zich schikken naar de norm, wat dat betreft. Waarom hunkeren naar die ene prins, terwijl je het ook eens kunt proberen met... een meisje, bijvoorbeeld?

“Dat meisje riep me mee naar de duinen om het vuurwerk beter te kunnen zien. En plotseling stonden we te kussen op de top van een duin, het gebeurde gewoon. Ik ben wel een beetje verbaasd, want ik ben nooit eerder op een meisje gevallen.” Lees het interview.