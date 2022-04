Nog hele dag code geel: rukwinden mogelijk tot 90 kilometer per uur

Veel wind vandaag, en dat komt volgens het KMI door een diepe depressie die van de Noordzee naar Denemarken trekt. Aan de zuidflank ervan staat een krachtig windveld. Vanaf de ochtend zijn er rukwinden mogelijk tot zo’n 80 kilometer per uur en lokaal kan dat oplopen naar zo’n 90 kilometer per uur. In de loop van de avond wordt het snel rustiger. De maxima liggen overdag tussen 7 en 10 graden in Hoog-België en tussen 10 en 12 graden in Laag- en Midden-België.

Er geldt code geel voor wind vanaf ‘s ochtends tot middernacht in West-Vlaanderen en aan de kust, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel blijft code geel tot iets na middernacht van kracht.

Code geel voor wind Beeld KMI

Vannacht wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buien. De minima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind zwakt verder af.

Morgen is het opnieuw zwaarbewolkt tot betrokken. Vooral vanaf de middag kan er soms wat regen vallen in Vlaanderen, bezuiden Samber en Maas is de kans op intensere regenval groter. De maxima liggen tussen 2 graden op de Ardense toppen en 7 à 8 graden in Vlaanderen.

Het weekend start wisselvallig, met verspreid over het land enkele voorjaarsbuien. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden in Vlaanderen. Zondagvoormiddag krijgen we veel zon, maar in de namiddag stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden.