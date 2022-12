‘Nog harde noten te kraken’: topman Engie verwacht geen akkoord over jongste kerncentrales in 2022

Engie Electrabel verzet zich tegen een verhoging van de nucleaire factuur én de nieuwe overwinstbelasting. Het energiebedrijf zet zo extra druk op de onderhandelingen over Doel 4 en Tihange 3. Onderhandelingen die hun deadline wellicht niet halen.

Engie Electrabel moet 3,3 miljard euro extra betalen voor de toekomstige opkuis van de kerncentrales. Dat leren nieuwe berekeningen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen (CNV). In de zogenaamde Synatom-spaarpot voor de ontmanteling zit vandaag 14,9 miljard euro. Volgens de Commissie voor nucleaire voorzieningen moet dit bedrag stevig verhoogd worden.

Luc Dufresne, de voorzitter van de commissie, heeft het over een logische beslissing. “De lage rentevoet van de laatste jaren heeft een impact”, zegt hij. “Net zoals het feit dat we een steeds nauwkeuriger zicht krijgen op de kosten van de hele operatie. Zo heeft Engie Electrabel in zijn eigen voorstel ook rekening gehouden met een extra van 900 miljoen euro. Dat zegt toch iets.”

Engie Electrabel spreekt dit tegen. Volgens het bedrijf is er een bijzonder groot verschil tussen 900 miljoen euro en 3,3 miljard euro extra. Als uitbater van de Belgische kerncentrales is het aan het Franse energiebedrijf om de nucleaire spaarpot aan te vullen. Dat is wettelijk verplicht.

Te hoog

Engie Electrabel is niet van plan om zomaar 3,3 miljard euro op te hoesten. “Wij zijn van oordeel dat er met ons voorstel voldoende geld in de Synatom-spaarpot zit om de toekomstige nucleaire kosten te dekken. Het kan niet de bedoeling zijn dat daar elke drie jaar een schep bovenop wordt gedaan”, zegt Thierry Saegeman, de Belgische topman van Engie Electrabel.

Zeker niet omdat de overheid zelf al 20 jaar ter plaatse trappelt als het over de berging van nucleair afval gaat, luidt het. De opslagplaatsen voor laagradioactief afval hebben nog geen vergunning en over de berging van het hoogradioactief afval durft de politiek niet te beslissen. Volgens cijfers van Engie Electrabel zorgt dit voor het bedrijf voor een extra kost van 1,3 miljard euro.

Engie Electrabel denkt na over juridische stappen tegen de verhoging van de nucleaire factuur. Eerst volgt nog een overlegperiode van 60 dagen. Maar afgaand op Dufresne is er weinig marge: “Onze raming is gebaseerd op expertise van onder meer de Nationale Bank, de financiële toezichthouder FSMA, de nucleaire waakhond FANC en het Niras, dat instaat voor het kernafval.”

Thierry Saegeman, CEO van Engie Electrabel. Beeld Photo News

Ook tegen de nieuwe overwinstbelasting worden intussen juridische stappen overwogen door Engie Electrabel. In België heeft de regering-De Croo besloten om alle winsten boven 130 euro per megawattuur aan elektriciteit af te romen. De wet is vorige week goedgekeurd.

Volgens Saegeman is de overwinstbelasting onder meer in tegenspraak met het akkoord uit 2015 rond de levensduurverlenging van de kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2. “Daarin geeft de overheid duidelijk aan dat het bij één bestaande nucleaire belasting (bekend als de nucleaire rente, JVH) zou blijven. Een belasting die dit jaar trouwens al 1 miljard euro oplevert.”

Verlenging

Op zichzelf is een financiële discussie rond de kerncentrales niets nieuws. Engie Electrabel heeft altijd zijn inkomsten uit de Belgische kerncentrales proberen beschermen. In het bureau van voormalig topvrouw Sophie Dutordoir heeft zo jarenlang een foto gehangen van een bitse parlementaire hoorzitting over de nucleaire rente. Vooraan op de foto: een glimlachende Dutordoir.

Tegelijk kan het media-offensief van moederbedrijf Engie - met meerdere persberichten op dinsdagochtend - niet los gezien worden van de lopende onderhandelingen over de levensduurverlenging van de jongste kerncentrales: Doel 4 en Tihange 3. Die onderhandelingen slepen al tien maanden aan. Sinds deze zomer een principeakkoord is afgesloten, lijkt er weinig vooruitgang.

Volgens Saegeman zijn de persberichten het resultaat van de verplichting van Engie om als beursgenoteerd bedrijf open te zijn voor belangrijke dossiers. In één adem benadrukt hij wel dat de onenigheid over de nucleaire factuur en overwinstbelasting aantoont dat er snel een bindend akkoord nodig is over Doel 4 en Tihange 3. “Het enige wat wij als bedrijf vragen is zekerheid.”

Lees ook Achtergrond. Hoe zit het met die SMR’s: zijn kleine kernreactoren echt onze redding?

Saegeman herhaalt het pleidooi voor een ‘maximumfactuur’ voor de berging van het kernafval. “Zodat we weten waar we aan toe zijn. In Nederland en Duitsland is dit al gebeurd. Anders is het voor ons niet doenbaar om kerncentrales te blijven uitbaten.” Sowieso stipt Saegeman aan dat in het principeakkoord van deze zomer al de komst van zo’n maximumfactuur is overeengekomen.

De kans dat er nog een finaal akkoord komt over Doel 4 en Tihange 3 voor de jaarwisseling - de deadline die premier Alexander De Croo (Open Vld) zichzelf heeft opgelegd - lijkt erg klein. In de woorden van Saegeman: “Ik acht dit weinig waarschijnlijk. Er is nog werk en er zijn nog een aantal harde noten te kraken. Maar we schuiven aan bij elke vergadering en we hebben nog een goed gevoel.”

Ook over de vraag om kerncentrales te ‘rekken’ om de moeilijke winter van 2025-2026 veilig door te komen, staat Engie Electrabel op de rem. Juridisch en technisch is dat niet evident.

Binnen de regering probeert men een pokerface te bewaren. Bronnen benadrukken dat de Commissie voor nucleaire voorzieningen volledig onafhankelijk werkt. Het is dus niet aan de politiek om zich te mengen in een cijferdiscussie. “En natuurlijk is het zo dat de bepaling van de maximumfactuur voor het kernafval een cruciaal discussiepunt is. Iets waar het op vastloopt.”

Vanuit de groene beweging wordt de regering aangemaand om zich hard op te stellen. Ook al zijn Doel 4 en Tihange 3 nodig voor de stroombevoorrading. “Ze mogen zich niet in de hoek laten duwen: de vervuiler moet betalen en overwinsten moeten worden afgeroomd. Alle herberekeningen van de kostprijs moeten ook volkomen transparant zijn”, zegt Benjamin Clarysse van BBL.