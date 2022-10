Nog geen witte rook in aanloop naar State of the Union

De federale regering zit vanmorgen nog steeds samen over de begrotingsplannen voor 2023 en 2024. Na een lange onderhandelingsnacht is een akkoord wel in zicht. De tijd dringt, want om 14 uur moet premier De Croo de plannen toelichten in de Kamer.

Al sinds vrijdagochtend 10 uur zitten de Vivaldi-partijen samen om de laatste knopen door te hakken. Maar vooruitgang werd, in het zicht van de meet, pas met muizenstapjes geboekt. De hele nacht lang werd een tapijtenmarkt georganiseerd, waarbij linkse en rechtse partijen in de coalitie voortdurend op elkaars voorstellen probeerden af te dingen. Dat is het gevolg van een afspraak uit het regeerakkoord. De regering kwam overeen om begrotingsinspanningen gelijk te verdelen tussen besparingen, nieuwe belastingen, en ‘diverse’ inkomsten zoals accijnzen.

Het traditionele onderhandelingsspel van geven en nemen verzandde daardoor met momenten in een opbod om zo weinig mogelijk te doen. Vooral tussen liberalen en socialisten liepen de gemoederen hoog op. Trok de PS besparingen op de arbeidsmarkt in twijfel, dan verdween de verhoging van de effectentaks van tafel. Tot op een bepaald moment nergens nog iets gebeurde, en de oefening overgedaan werd.

Het leverde de ene budgettaire tabel na de andere op. Maar omdat een rits besparingen niet rond raakte, moest dinsdagochtend nog een gat van ongeveer een half miljard in de begroting gedicht worden. Rond 8 uur kwam het kernkabinet opnieuw samen om de laatste eindjes aan elkaar te knopen.

De verhoging van de effectentaks is intussen helemaal van tafel. Wel komt er een besparing op het subsidies aan Bpost voor de krantenbedeling, en een minimumbelasting voor multinationals. Ook de afschaffing van het belastingvoordeel op de tweede woning is nog een mogelijke piste, al heeft MR-voorzitter Georges-Louis zich daar altijd met veel kabaal tegen verzet.

Op het vlak van energie waren de belangrijkste knopen de voorbije dagen al doorgehakt. Het zogenaamd basispakket energie wordt met drie maanden verlengd, tot en met maart 2023. In de maanden november en december kregen huishoudens sowieso al bijna 200 euro om de energiefactuur te verlichten.

Ook de overwinstbelasting voor energiebedrijven is in kannen en kruiken. Het prijsplafond zal gelden van van december 2022 tot juni 2023. Vanmorgen werd wel nog beslist dat die belasting ook een stuk retroactief toegepast zal worden.