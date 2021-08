Nog even wachten op duidelijkheid over mondmaskers in hoger onderwijs

Het was een opvallende lacune in de beslissingen over het hoger onderwijs vorige week: wat met de mondmaskerplicht? Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet toen weten dat alle studenten voltijds terug naar de campus kunnen terugkeren volgend academiejaar.

Althans, als die campus in Vlaanderen ligt. Omdat er momenteel veel meer coronabesmettingen zijn in Brussel en ook de vaccinatiegraad daar een pak lager ligt, werd voor de hoofdstad nog geen beslissing genomen.

Intussen besliste de Franstalige minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR) samen met alle vertegenwoordigers van het hoger onderwijs dat in Franstalige België een mondmasker verplicht zal zijn in de les. In Vlaanderen zullen studenten nog even moeten wachten op uitsluitsel. Er is nog geen vergadering gepland.

Op zich is dat niet verwonderlijk: iedereen verwacht dat de mondmaskerplicht samen met de Brusselse kwestie besproken wordt. En aangezien het de expliciete bedoeling van Weyts is om Brussel nog even de tijd te geven om zijn vaccinatiegraad op te krikken, moeten we zo’n vergadering wellicht pas later deze vakantie verwachten. Intussen worden verschillende maatregelen genomen in de hoofdstad om mensen ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren.

Dubbeltje op zijn kant

Ook wat uit de bus zal komen, is nog niet duidelijk. Vooral de experts manen aan tot voorzichtigheid. “Dat is ingegeven door het feit dat we de hele boel willen laten slagen”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Onze grootste vrees is dat we met veel enthousiasme beginnen zonder mondmaskers, om na een paar weken opnieuw te moeten afbouwen.” Ook de bezorgdheid over de veel besmettelijker deltavariant en (in mindere mate) de impact van terugkerende reizigers spelen mee.

Vooral bij de universiteiten, waar die experts zelf werken, lijken die argumenten gehoor te vinden. Studenten pleiten dan weer voor de toelating om mondmaskers af te nemen als de les begint, vergelijkbaar met wat komend schooljaar zal gelden in het secundair onderwijs. Ook de hogescholen en minister Weyts zouden dat standpunt genegen zijn.