Nog eens drie (oud-)Yellow Tigers sluiten zich aan bij beschuldigingen bondscoach Vande Broek

Daags na de uitzending De prijs van de winnaar op Canvas, waarin drie ex-internationals van de Yellow Tigers bondscoach Gert Vande Broek van grensoverschrijdend gedrag beschuldigen, sluiten drie andere speelsters zich bij hen aan en kondigt Kapitein Ilka Van de Vyver haar vertrek aan. Vande Broek zegt intussen geschrokken te zijn.

Het was niet min hoe Hélène Rousseaux, Freya Aelbrecht en Valérie Courtois, in 2013 toch wel belangrijke pionnen bij het winnen van historisch EK-brons, maandag tijdens de documentaire uithaalden naar de bondscoach van de Yellow Tigers. Rousseaux sprak over emotioneel misbruik en over hoe ze door Gert Vande Broek gradueel buiten werd gepest bij de nationale ploeg. Aelbrecht had het over manipulatie, machtsmisbruik, beledigingen en vernederingen. Ook Courtois klaagde de respectloze omgang met speelsters aan.

Uiteraard veroorzaakten hun getuigenissen veel ophef binnen het volleybal. Vande Broek beperkte zijn reactie tot een kort statement waarin hij betreurde wat hij had gezien en gehoord. “Het geeft me de indruk dat dat het belangrijkste en enige gevoel is dat overblijft bij enkele Yellow Tigers, na tien jaar van intense samenwerking op en naast het veld met heel veel ups en downs. Ik kan garanderen dat dat absoluut nooit de bedoeling was. Natuurlijk ben ik geschrokken van het beeld dat van mezelf werd opgehangen als coach en ook een beetje als mens.”

Vertrouwen van federatie

De Limburgse bondscoach kon rekenen op heel wat steun. Met name Volley Vlaanderen schaarde zich binnen de kortste keren achter de coach. “De federatie behoudt onverminderd het vertrouwen in Gert Vande Broek”, zei voorzitter Jean-Paul De Buysscher. “We hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen.”

Ook Britt Herbots, huidig topaanvalster bij de Yellow Tigers, herkende zich niet in de verhalen. “Naar de buitenwereld toe wordt er een heel verkeerd beeld geschetst. Het klikt met alles en iedereen. De hele ploeg staat op dit moment voor 200 procent achter Gert.”

Ilka Van de Vyver stopt als international. "Ik heb besloten dat ik in deze cultuur niet meer wil verder werken." Beeld BELGA

Dat klopt niet helemaal. Gisteravond besliste passeur Ilka Van de Vyver, die al ruim tien jaar deel uitmaakt van de nationale ploeg en zelfs kapitein is, om te stoppen bij de Yellow Tigers. In één adem bevestigde ze dat Rousseaux, Aelbrecht en Courtois niets uit hun duim zogen, al erkende ze wel dat de huidige generatie niet de huid volgescholden kreeg. “Ik heb besloten dat ik in deze cultuur niet meer wil verder werken. Ik ben op. Dit is mijn keuze.”

‘Niet uit wraak’

Ook twee andere oud-internationals bevestigden dat Rousseaux, Aelbrecht en Courtois de waarheid spraken in de docu. Er is geen woord van gelogen, zo beaamde Lise Van Hecke, jarenlang hoofdaanvalster onder Vande Broek. Vier jaar terug trok zij een streep onder de nationale ploeg, voornamelijk om haar knie te sparen. “En wat Hélène, Freya en Valérie zegden deden ze niet uit wraak, maar in de hoop dat zo’n machtsmisbruik niet meer toegelaten of onder de mat geveegd wordt.”

Zelfde teneur bij Laura Heyrman, die het in 2019 voor bekeken hield bij de Yellow Tigers. “Ik sta achter hun verhaal. Wat ze zegden is 100 procent waar. Dat ik zo lang zweeg was omdat ik bang was voor de gevolgen. Ik was jong en ambitieus, en ik vreesde dat ik mijn eigen kansen zo zou torpederen. Door nu te spreken hoop ik dat er eindelijk verandering en een betere begeleiding komt, dat is cruciaal.”

Rousseaux, Aelbrecht en Courtois nemen van hun kant geen woord terug van hun getuigenis, ook al werd hun links en rechts verweten dat ze met Vande Broek afrekenden nadat hun carrière bij de nationale ploeg erop zat. Aelbrecht: “Op de vraag waarom we nooit eerder wat zegden: de tweet van de directeur van Sport Vlaanderen is het antwoord. Hij kiest duidelijk de kant van de coach, zonder ons te contacteren. Het is lastig om mensen te vertrouwen die partijdig zijn. Ieder heeft zijn verhaal. Het is oké dat Britt Herbots hem steunt, ik kan alleen mijn eigen ervaringen delen en daar blijf ik bij.”

Paul Rowe, directeur van Sport Vlaanderen, had maandagavond getweet: “Grensoverschrijdend gedrag is een ernstige materie. Besmeur #MeToo niet met afrekeningen en eenzijdig modder gooien.” (VH)