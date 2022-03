Nog een slag voor de kernuitstap: energiewaakhond CREG wil niet weten van nieuwe gascentrales

De energiewaakhond CREG vindt het van groot belang dat ons land zijn afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk afbouwt. De gebeurtenissen van de voorbije weken - met extreem hoge energieprijzen door Russische chantage en de oorlog in Oekraïne - moeten volgens de CREG voor een “paradigmashift” zorgen.

In zijn nota, op 25 februari verzonden aan minister Van der Straeten, waarschuwt de energiewaakhond dat Rusland als de dominante gasleverancier van de Europese Unie een “zorgwekkende marktmacht” heeft over de gas- en elektriciteitsprijzen, die kan leiden tot “een ontwrichting van de waarde van het geld (door inflatie) en de economie in zijn geheel”. Daar moeten we dringend van af.

Ook België. Terwijl minister Van der Straeten graag benadrukt dat ons land maar voor 4 tot 6 procent afhankelijk is van Russisch gas, ziet de energiewaakhond CREG dit anders. Het is de Europese gasmarkt, waar ons land deel van uitmaakt, die bevoorraad wordt. Niet die van de individuele lidstaten, luidt het. “Statistisch stellen dat België voor 6 procent afhangt van Russisch aardgas (...) gaat voorbij aan de huidige marktorganisatie.” Onze afhankelijkheid van Russisch gas is vergelijkbaar met die van Europa: ongeveer 40 procent.

Hernieuwbare energiebronnen

Om onze afhankelijkheid van Russisch gas te verlagen pleit de CREG voor “strategieën die de aardgasvraag zo sterk mogelijk verminderen en de bevoorradingszekerheid vrijwaren”. Het gaat dan om het versneld isoleren van huizen, het vervangen van gasketels door warmtepompen en de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen. Maar dit zal tijd vergen: “Nog meerdere decennia.” In tussentijd moeten onze beleidsmakers daarom kiezen voor niet-aardgasgestookte energiebronnen en energie-efficiëntie.

Volgens de CREG “leert de huidige harde werkelijkheid dat België de aardgasafhankelijkheid voor elektriciteitsproductie niet kan uitbreiden”. Ambtenarentaal voor: er komen best geen nieuwe gascentrales bij. Dat zou Rusland alleen maar in de kaart spelen.

De kernuitstap komt zo nog meer onder druk te staan. In het huidige plan wordt de sluiting van de zeven Belgische kerncentrales tegen eind 2025 opgevangen door de bouw van - minstens - twee nieuwe gascentrales. Binnen de federale regering zien de liberalen dit niet meer zitten. Zij willen de twee jongste kerncentrales langer openhouden. Al zou dan nog steeds één nieuwe gascentrale nodig zijn om de stroombevoorrading van het land te verzekeren.

Open blik

Minister Van der Straeten wil voorlopig niet dieper ingaan op de nota van de CREG. Die maakt deel uit van een groter rapport dat ze heeft opgevraagd bij verschillende instellingen over de gasbevoorrading van ons land en de impact van de oorlog in Oekraïne daarop. Ook onder meer gasnetbeheerder Fluxys moet nog zijn zeg doen. Op 18 maart zal de federale regering definitief beslissen over de kernuitstap.

Van der Straeten heeft maandag aangegeven dat ze met “open blik” wil kijken naar de beide scenario’s die op tafel liggen. Dus ook naar een levensduurverlenging voor de jongste kerncentrales. Sowieso wil ze snel en zwaar investeren in hernieuwbare energiebronnen.