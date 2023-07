Nog één keer in adamskostuum in The Big Apple

Wie graag een keer in zijn blootje door de straten van Manhattan huppelt, is eraan voor de moeite. Afgelopen zondag vond in het Union Square Park namelijk de tiende en laatste Bodypainting Day plaats. Vijftig artiesten beschilderden daarbij de lichamen van 75 naaktmodellen. Het was andermaal een kleurrijk zicht waarvoor de initiatiefnemende kunstenaar Andy Golub zich de voorbije jaren meermaals moest verdedigen. In theorie is naaktheid voor artistieke doeleinden namelijk legaal in New York, maar agenten sloten deelnemers bij eerdere edities al op. Hoewel Golub en de zijnen er nu de brui aan geven, houden ze heel wat mooie herinneringen over aan hun naakte dagen onder de Amerikaanse zomerzon.

Beeld AP

Beeld AP

Beeld AFP

Beeld AFP