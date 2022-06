Nog altijd niet duidelijk: wordt uw energiefactuur vanaf volgende week anders berekend?

Zoals het er op dit moment voorstaat, gaan volgende vrijdag de nieuwe nettarieven van de Vlaamse energieregulator VREG in. Die vertegenwoordigen de kosten die te maken hebben met de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. In totaal goed voor meer dan 40 procent van uw elektriciteitsfactuur.

Onderdeel van de nieuwe nettarieven is het zogenaamde capaciteitstarief. Daarmee wordt het distributienettarief niet langer bepaald op basis van de totale hoeveelheid stroom die u verbruikt, maar wel op basis van uw piekverbruik. Hoe meer elektriciteit u tegelijkertijd gebruikt, hoe duurder. Dat is volgens experts nodig om het stroomverbruik in de toekomst beter te spreiden. Want met de komst van meer elektrische wagens en warmtepompen, dreigt het stroomnet anders overbelast.

Samenstelling elektriciteitsfactuur van een doorsnee gezin in Vlaanderen. Beeld VREG

Tot 100 euro meer

Normaal zou het capaciteitstarief begin dit jaar al ingaan, maar de invoering werd uitgesteld tot 1 juli. En ook die datum is - hoewel minder dan een week ver - nog steeds hoogst onzeker. Dat komt doordat er de afgelopen maanden opnieuw reuring is ontstaan over het capaciteitstarief. De energieleveranciers vroegen net als netbeheerder Fluvius uitstel omwille van technische redenen. En ook politiek gingen meer stemmen op voor uitstel, wegens de nu al erg hoge energieprijzen.

Zeker nadat een studie van de UGent uitwees dat wie heel weinig stroom verbruikt, zijn factuur op jaarbasis tot 100 euro ziet verhogen door het capaciteitstarief. Zo zou 27 procent van alle huishoudens - de zeer kleine en kleine verbruikers - in elke situatie hun factuur zien stijgen. Uiteindelijk besliste de VREG half mei een consultatieronde op te starten om na te gaan of de invoering “een laatste keer” uitgesteld wordt tot 1 januari 2023.

Eerstdaags

Hoewel het nog minder dan één week is tot de oorspronkelijke datum van 1 juli, was er vrijdag nog steeds geen officiële beslissing. “Die wordt eerstdaags genomen”, aldus woordvoerster Leen Vandezande van de VREG. “Er wordt zeker vóór 1 juli over gecommuniceerd.”

Dat de beslissing zo lang op zich laat wachten, ligt volgens de VREG aan de procedure die volgens het energiedecreet gevolgd moet worden. “Tot eind mei werd er een consultatieronde gevoerd. Daar werd een verslag van gemaakt. En op basis daarvan neemt onze raad van bestuur een beslissing. Dat neemt allemaal tijd in beslag.”

Feit blijft dat consumenten vandaag niet weten op welke manier de nettarieven op hun elektriciteitsfactuur vanaf volgende week vrijdag berekend zullen worden. “Het is inderdaad kort dag”, erkent de VREG. “We vonden het zelf ook jammer dat we nieuw uitstel moesten overwegen, maar we kunnen niet zomaar snel beslissen.”

Geen scenario zonder uitstel

Ondanks het feit dat de officiële beslissing nog niet gevallen is, verwachten waarnemers dat het uitstel er komt. “Er is geen scenario meer dat uitgaat van géén uitstel”, zegt een bron uit de sector. En dus mogen we verwachten dat het capaciteitstarief er niet voor 1 januari 2023 komt. Zelfs nóg meer uitstel is niet helemaal uitgesloten. Zo toonde de FEBEG, de federatie van energieleveranciers, zich in het verleden zelfs voorstander van een uitstel tot juli 2023. Al lijken de VREG en Fluvius de lancering niet nóg verder in de tijd te willen duwen.

Sowieso toont het dossier van het capaciteitstarief de moeilijke weg richting energietransitie aan. Zeker in tijden van politieke hoogspanning rond alles wat met de hoge energieprijzen te maken heeft. Toch is volgens netbeheerder Fluvius het capaciteitstarief één van de maatregelen die nodig is om nóg hogere kosten in de toekomst te vermijden. Want zonder zijn in de toekomst nóg meer investeringen nodig om de netinfrastructuur te versterken. Nu al voorziet Fluvius de komende tien jaar 4 miljard extra in het toekomstbestendig maken van het net, bovenop de 7 miljard die reeds gereserveerd was. “En zonder maatregelen als het capaciteitstarief, is een veelvoud nodig”, klinkt het. En ook deze kosten worden doorgerekend naar de eindgebruiker.