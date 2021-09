Nog 475 mensen met Belgische link vast in Afghanistan

Dat blijkt uit cijfers die Le Soir opvroeg bij Buitenlandse Zaken. Bij de 475 personen zijn er ongeveer 270 Belgen en leden van hun kerngezin. De overige 200 zijn zogenaamde ‘kwetsbare categorieën’ zoals mensenrechtenactivisten of mensen die voor België hebben gewerkt.

De afgelopen drie weken is de lijst enkel aangegroeid, verduidelijkt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Die benadrukt dat de dienst de dossiers opvolgt en oplossingen zoekt voor alle betrokkenen.

Een nieuwe evacuatie ligt niet voor de hand. Sinds eind augustus zijn de grensovergangen over de weg dicht en het internationaal luchtverkeer vanaf de luchthaven van Kaboel ligt stil. Er zijn twee vluchten geweest van Qatar Airways op 9 en 10 september, waarmee nog één Belg is weggeraakt.

Van de twee Belgen die getroffen werden bij de luchthaven in Kaboel, ligt er een nog altijd in het ziekenhuis. Het gaat om een Brusselaar die gewond raakte bij een zelfmoordaanslag in de menigte die de luchthaven probeerde binnen te geraken. De andere, een Antwerpenaar, is intussen erin geslaagd om België te bereiken.

Afghanistan viel ruim een maand geleden in handen van de taliban. Een evacuatie onder leiding van de Amerikanen heeft in augustus 124.000 burgers helpen ontsnappen uit het land. De afgelopen dagen zouden wel nog enkele mensen vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad in België zijn geraakt. “De komende dagen verwachten we nog enkele aankomsten”, klinkt het bij Buitenlandse Zaken.