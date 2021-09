Nog 468 mensen in Afghanistan op Belgische evacuatielijst: ‘Ik heb nog niets gehoord van de ambassade’

Het is bijna een maand geleden dat ons land de laatste evacuatievlucht uitvoerde vanop de luchthaven van Kaboel. Maar nog steeds zitten een heleboel landgenoten en andere personen, die onder Belgische verantwoordelijkheid vallen, vast in het land.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) woont nu in New York een algemene vergadering bij van de VN, waar Afghanistan een van de belangrijkste thema’s is. Van daar klinkt het dat er nog 468 namen op de lijst staan van mensen die ons land graag uit Afghanistan zou evacueren.

De 468 zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. 260 zijn Belgen, die met hun gezin over willen komen. 63 mensen lopen gevaar omdat ze bijvoorbeeld nog in de politiek of kunst actief zijn geweest. Twee kleinere groepen omvatten 45 personen die voor de Belgen in Afghanistan gewerkt hebben en 100 mensen die een verblijfstitel in België hebben.

De Morgen staat ook nog in contact met een man, K. A., van wie het niet duidelijk is of hij op de lijst staat. Nochtans heeft hij een hele stapel documenten (contracten, certificaten, een pasje) om te bewijzen dat hij tussen 2004 en 2012 voor de Belgische troepen gewerkt heeft als kleermaker. “Ik heb nog niets gehoord van de ambassade”, zegt hij. “Maar uit schrik voor de taliban blijf ik overdag weg uit mijn huis. Pas ’s nachts keer ik dan terug naar mijn vrouw en kinderen.”

Een aantal mensen op de evacuatielijst zou recentelijk het land hebben verlaten met vluchten vanuit Qatar. Wilmès heeft tijdens de VN-vergadering gesprekken aangeknoopt met dat land en met de Verenigde Arabische Emiraten, die sinds begin deze maand humanitaire goederen naar Afghanistan vliegen.

De Europese ministers hebben op de VN-vergadering ook onderling over Afghanistan gesproken. “We blijven werken aan een Europese aanwezigheid op het terrein”, zegt Josep Borell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken. “We werken hieraan om dringende humanitaire hulp te kunnen geven en om het vertrek van Europese burgers en Afghanen die risico lopen te steunen, te coördineren en te organiseren.”