Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar ontdekkers van temperatuur- en tastreceptoren

Hun “revolutionaire ontdekkingen” hebben het “mogelijk gemaakt om te begrijpen hoe warmte, koude en mechanische kracht de zenuwimpulsen in gang kunnen zetten die ons in staat stellen waar te nemen en ons aan de wereld aan te passen”, aldus de Nobeljury in Stockholm. “Deze kennis wordt gebruikt om behandelingen te ontwikkelen voor een breed scala van aandoeningen, waaronder chronische pijn”, klinkt het nog.

De Nobelprijs voor Geneeskunde wordt toegekend voor een ontdekking die van groot belang is geweest in de biowetenschappen of geneeskunde. Het gaat dan om ontdekkingen die een impact hebben gehad en/of zullen hebben op de mensheid. De Nobelprijs voor Geneeskunde ging vorig jaar nog naar Harvey J. Alter, Michael Houghton en Charles M. Rice voor de ontdekking van het hepatitis C-virus.

De meer dan honderd jaar oude prijs wordt toegekend door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen en daarbovenop wordt een geldprijs uitgereikt van 10 miljoen Zweedse kronen, iets minder dan een miljoen euro.

Op 10 december, de sterfdatum van Alfred Nobel die het dynamiet uitvond en de prijzen in leven riep, worden de prijzen officieel overhandigd.