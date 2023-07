NMBS werft treinbestuurders aan in Antwerpen-Centraal: ‘Je krijgt betaald om uit het raam te kijken’

Op Antwerpen-Centraal proeven potentiële treinbestuurders van het vak. Als onderdeel van een wervingscampagne van de NMBS nemen ze plaats in een treinsimulator. ‘Zwetende pollekes. Dat was zo simpel nog niet.’

Ingespannen houdt Anne-Marie (58) haar ogen op de spoorbaan, bang om een rood sein te missen. Want een rood sein is voor de treinbestuurder als een muur, zo klinkt het in de instructeursruimte op Antwerpen-Centraal. Acht potentiële treinbestuurders zitten daar onder begeleiding achter de knoppen van een treinsimulatie. Het is onderdeel van een wervingscampagne van de NMBS.

“Er stonden 1.600 vacatures open”, vertelt woordvoerder Bart Crols. “Door onder meer de uitbreiding van het spoorwegennetwerk, zochten we voor de provincie Antwerpen nog zestig treinbestuurders. Inmiddels zijn er twintig geschikte kandidaten gevonden en wie weet komt daar vandaag nog een aantal bij.”

De meeste geïnteresseerden zijn al wat ouder. Ze geven hun loopbaan graag nog eens een impuls. Zoals bijvoorbeeld een winkelmedewerker, die naar een job met meer verantwoordelijkheid en maatschappelijke relevantie zoekt. Of een ambulancier die de lange diensten en het lage salaris beu is en wel oren naar de relatief goede arbeidsvoorwaarden van de NMBS heeft. En soms is het gewoon een jarenlange fascinatie voor treinen die de doorslag voor een carrièreswitch gaf.

Voordat de deelnemers in de simulator kruipen, krijgen ze eerst te horen wat de job van hen vraagt. Technische vaardigheden zijn niet vereist, maar een basiskennis Frans is onontbeerlijk. Onregelmatige werktijden mogen geen probleem zijn, want de vroegste dienst begint al om kwart na drie. En een treinbestuurder moet alleen kunnen werken, immers: het grootste deel van de dag brengen ze in hun eentje in de cabine door.

Dat schrikt Katelijne (50) niet af. “Ik ben lange tijd vrachtwagenchauffeur geweest”, vertelt ze. “Toen dat op den duur te eenzaam werd, ging ik als buschauffeur in het speciaal onderwijs aan de slag. Maar al snel begon ik naar het solitaire te verlangen. Ik kan goed alleen zijn en vind het fijn dat er geen baas is die voortdurend op mijn vingers kijkt.”

Veiligheid

In de treinsimulator legt Anne-Marie het traject van Schaarbeek naar Leuven af. Ze probeert zich aan de toegestane snelheid van 40 kilometer per uur te houden, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Haar trein gaat steeds net te hard of net te zacht. En wanneer ze eindelijk keurig veertig rijdt, mag ze plotseling zestig. Haastig haalt ze de snelheidshendel over. “Oei, ik denk dat de reizigers nu flink door elkaar zijn geschud.”

“Rust en kalmte zijn het belangrijkste wapen van een treinbestuurder”, zegt instructeur Tommy. Hij geeft les, maar werkte voor die tijd lang als machinist. Het is een van de mooiste beroepen die er is, zo stelt hij. “Je ziet steden en dorpen uit het hele land en gedurende alle seizoenen. In feite krijg je betaald om uit het raam te kijken.”

Al betekent dat uiteraard niet dat een treinbestuurder niks heeft te doen. “Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Een treinbestuurder gaat met 160 kilometer per uur en soms wel 1.500 passagiers over het ijzer. Dat vraagt veel verantwoordelijkheidsgevoel”, zegt hij.

“Treinbestuurders zijn ook heel fier op hun werk. Ze stellen er eer in om de passagiers op een aangename en veilige manier van het ene naar het andere station te vervoeren. Bij aankomst komen ze vaak even uit de cabine. Als ze dan honderden reizigers zien uitstappen, denken ze: ha, dat is mijn werk.”

MANNENBOLWERK

“Zwetende pollekes”, verzucht Anne-Marie, als haar trein eenmaal het station van Leuven heeft bereikt. “Dat was zo simpel nog niet.”

Al van jongs af aan heeft ze een fascinatie voor treinen. Vroeger kon ze aan het geluid horen welk treintype er passeerde. Maar een baan als machinist leek dertig jaar geleden niet voor haar weggelegd. “In de jaren negentig was dat echt een mannenbolwerk”, licht ze toe. “Daar was ik als vrouw nooit tussengekomen. Maar het is altijd blijven kriebelen. Nu, op mijn 58ste, wordt het misschien eens tijd om de stap te zetten.”