‘NMBS had naast IT-consulent Aghassi nog 340 consultants in dienst’

Hamid Aghassi (68) zou van 2018 tot 2020 als IT-consulent 2.200 euro per dag hebben gefactureerd aan Ypto, een dochteronderneming van de NMBS. Intussen startte de NMBS daarvoor een interne audit op. Maar wat vinden spoorbonden en oppositie ervan dat Aghassi - overigens een persoonlijke vriend van spoorbaas Sophie Dutordoir - op die manier meer dan 1 miljoen euro opstreek?

Maar eerst dit: Aghassi was weliswaar de duurste consultant in dienst van de NMBS en dochterbedrijf Ypto, hij was zeker niet de enige. Integendeel, er waren tussen 2018 en 2020 maar liefst 340 consultants die een contract met het overheidsbedrijf hadden. Niemand anders kon evenwel een dagtarief van 2.200 euro hanteren. Aghassi was zelfs de enige die meer dan 2.000 euro per dag verdiende. Een andere consultant factureerde 1.940 euro per dag. Daarna ‘zakt’ het tarief naar 1.640 euro. Slechts twintig consultants mochten meer dan 1.000 euro per dag factureren. Het gemiddelde zit op ongeveer 790 euro per dag.

Bij ACOD Spoor zijn ze geschrokken van de hoge vergoeding voor de Britse consultant. Gunther Blauwens, voorzitter ACOD Spoor: “44.000 euro per maand, daarmee heeft hij twee jaar lang meer verdiend dan de spoorbaas en eerste minister van dit land samen. (Bonus inbegrepen kwam Dutordoir aan 300.000 euro, terwijl Alexander De Croo toen zowat 220.000 euro verdiende, red.) In totaal ging meer dan 1 miljoen euro naar die mijnheer. Verwerpelijk. Er zijn mensen bij de NMBS die per maand minder verdienen dan de 2.200 euro die hij per dag opstreek”. Blauwens benadrukt dat ACOD Spoor al langer vragen heeft bij de vele consultants die de NMBS inschakelt. “Regelmatig vragen we naar het budget dat daaraan wordt besteed, we krijgen nooit antwoord.”

Wettelijke begrenzing

N-VA eist een onderzoek van alle consultancy-contracten bij de spoorwegen. “Hier is buitensporig veel betaald”, zegt N-VA-kamerlid Tomas Roggeman. “In het licht van de begrenzing van de lonen van CEO’s van overheidsbedrijven is dit moeilijk te verantwoorden. Volgens de geest van de wet mogen ook de actoren in de omgeving van de CEO’s niet boven de norm worden verloond. In de commissie mobiliteit zal ik de minister hierop aanspreken. Wij vragen ons ook af hoe frequent dit gebeurt bij de spoorwegen. Zijn er nog zulke contracten? We vragen alle cijfers op bij de NMBS, infrastructuurbeheerder Infrabel en HR-Rail, het spoorfiliaal dat zorgt voor het personeelsbeheer.”

Dutordoir reageerde inmiddels dat ze het “een bijzonder grote fout van het toenmalige Ypto-management” zou vinden als dat bevestigd wordt. Verder ontkent ze elke zweem van vriendjespolitiek. “Ik heb al veertig jaar een onbesproken en onberispelijke professionele ethiek.”

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die voogdijminister is van de NMBS, wil nog niet reageren. “Ik wacht de audit af die de NMBS heeft gelanceerd.”