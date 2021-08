NINA-columniste Lara Switten (35) overleden na strijd met baarmoederhalskanker

Switten kreeg vorig jaar de diagnose: een gezwel in haar bekken, afkomstig van de baarmoederhals. Ze was toen net zwanger van haar derde kind, en besloot om elke week in NINA een column te schrijven over haar leven.

Eind vorig jaar kreeg Switten echter te horen dat ze niet meer te genezen was. Dokters vertelden haar dat ze nog zes maanden had. In december beviel ze van haar derde kind, hij was in goede gezondheid maar daarna ging de gezondheid van de columniste er snel op achteruit.

In haar laatste columns legde Switten de focus dan ook op afscheid nemen. Gisteren is ze uiteindelijk overleden, omringd door haar geliefden. Ze was 35.

De columns schreef ze samen met hartsvriendin Ine Nijs. Samen creëerden ze zo ook het boek ‘Lara. Over de liefde, de lichtpuntjes en de levenslust van een mama die lijdt aan kanker’, dat ze opdroeg aan haar kinderen.