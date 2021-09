Nieuwkomer Rivian: nog geen auto verkocht en nu al meer waard dan Ford

Als het bedrag eind november daadwerkelijk wordt geïnd, is het een van de grootste Amerikaanse beursgangen van het jaar. Eerder staken investeerders, waaronder Amazon en Ford, al ruim 10 miljard dollar in de firma, die wordt gezien als een concurrent voor Tesla, dat eveneens louter elektrische auto’s bouwt.

Een lege huls is Rivian zeker niet: het bedrijf heeft al een fabriek, zou werken aan een tweede productielocatie en zelfs in Europa al op zoek zijn naar een plaats voor een productiehal.

Rivians eersteling is de R1T pick-up, “een voertuig geschikt voor alles wat je een weg zou kunnen noemen”, aldus het bedrijf. De elektrische truck moet een actieradius krijgen van bijna 650 kilometer. De grootst leverbare accu kan straks 180 kilowattuur energie opslaan, ongeveer zoveel als twee Tesla’s Model S, die ook niet bekendstaat om zijn kleine accu.

Pick-ups zijn immens populair in de Verenigde Staten. Lange tijd leken kopers vooral geïnteresseerd in uitvoeringen met krachtige V8-motoren op benzine. Dit beeld is aan het veranderen nu elke Amerikaanse fabrikant elektrische versies maakt (voordeel, aldus de folders: je kunt al je stoere power tools op de enorme accu inpluggen). Ook Tesla presenteerde enkele jaren geleden een conceptversie van een pick-up, die nog altijd niet in productie is.

Rivian werkt ook aan een elektrische bestelbus, waarvan het er de komende jaren 100.000 moet gaan leveren voor Amazon.

Het genoemde bedrag dat Rivian hoopt op te halen, is volgens Bloomberg een explosieve mix van hoop en dromen, en of de 80 miljard dollar echt worden bereikt, is onzeker. Rivian heeft de productiestart van de R1T al diverse keren moeten uitstellen, onder meer vanwege corona en het wereldwijde tekort aan computerchips. Toch zijn beleggers kennelijk vol vertrouwen. Ter vergelijking: Rivian-investeerder Ford, maker van de F-150 pick-up, lange tijd ’s werelds meestverkochte auto (dus niet pick-uptruck, maar auto), heeft een marktwaarde van 53 miljard dollar.

Hoeveel orders Rivian heeft uitstaan, heeft het jonge bedrijf niet bekendgemaakt. Maar, stelt Bloomberg, voor een start-up in de autowereld is een flinke kasstroom even relevant als carburateurs.