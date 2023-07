Nieuwe wending in onderzoek naar moord op Tupac Shakur? Politie doet huiszoeking in Nevada

Op 7 september 1996 werd Tupac Shakur neergeschoten in Las Vegas, nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bijgewoond. Hij werd onder vuur genomen terwijl hij samen met muziekproducent Marion ‘Suge’ Knight in een auto zat die stilstond voor een rood licht. Een week later overleed de Amerikaanse rapper op 25-jarige leeftijd in het ziekenhuis.

De politie van Las Vegas en van Los Angeles onderzochten de zaak, maar er werd nooit een dader gearresteerd. In het verleden zei de politie al weleens dat het onderzoek snel vastliep, onder meer omdat getuigen weigerden mee te werken. Bijna 27 jaar later is het dus nog altijd een mysterie wie Tupac Shakur neerschoot en waarom.

Er lijkt echter een nieuwe wending te zijn in het onderzoek. Maandag deed de politie van Las Vegas een huiszoeking in de stad Henderson “als onderdeel van het nog altijd lopende onderzoek naar de moord op Tupac Shakur”, aldus de politie in een verklaring aan verschillende Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wie er woont of wat de aanleiding was voor de huiszoeking.

Shakur verkocht wereldwijd zo’n 75 miljoen platen. Hij scoorde hits met nummers als ‘Dear Mama’, ‘California Love’ (met Dr Dre) en ‘Changes’. Vorige maand kreeg hij nog een ster op de Walk of Fame in Hollywood.

