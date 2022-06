Nieuwe toetsen bevestigen: scholieren boeken ‘teleurstellende’ resultaten voor wiskunde en lezen

“De resultaten voor lezen en voor de toetsen wiskunde zijn, net zoals in ander onderzoek, teleurstellend.” Dat staat te lezen in het persbericht van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Het gaat over de resultaten op de OVSG-toets. Dat is de test die leerlingen uit het zesde leerjaar van het stedelijk en gemeentelijk basisonderwijs en het GO! elk jaar afleggen.

De toets bestaat uit twee delen: doorheen het jaar zijn er allerlei praktische proeven. Op het einde van het schooljaar volgt een echte toets voor vijf vakken: Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij en Frans. Het zijn vooral deze laatste die opvallen. Gemiddeld halen leerlingen 63,2 procent voor ‘lezen’ (voor Nederlands is dat 72,9 procent). Voor wiskunde ligt het totaal op 63,9 procent. Voor het onderdeel ‘meten’ ligt de score het laagst: daar haalt de gemiddelde leerling 56,8 procent.

“We zouden graag hebben dat deze cijfers een stukje hoger liggen”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur van de OVSG. “Als we de basis bij wiskunde en Nederlands willen leggen, hopen we ze op termijn op te krikken. We moeten de ambitie hebben op zijn minst naar een zeven op tien te willen gaan.”

De tegenvallende resultaten liggen in lijn met eerdere onderzoeken, zowel internationaal (PIRLS en TIMSS) als nationaal (de peilingsproeven die bekijken of leerlingen de eindtermen halen voor vakken). “Al die onderzoeken gaven de laatste jaren inderdaad eerder lage resultaten voor leerlingen in het basisonderwijs”, zegt Rianne Janssen (KU Leuven), die mee het Steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek (STEP) leidt. Zo bevestigden de peilingsproeven voor wiskunde recent deze trend: op 6 van de 21 toetsen die daarvoor afgenomen werden, haalde de helft of minder dan de helft de minimumdoelen. Over het algemeen lag het behaalde resultaat lager dan in 2016 en 2009.

Vlaamse toetsen

Om iets aan de resultaten te doen heeft de OVSG het mogelijk gemaakt dat scholen zich kunnen vergelijken met andere scholen die ongeveer hetzelfde leerlingenpubliek hebben.

Tweehonderd scholen die dieper in de cijfers willen duiken, bestelden een zogenaamd ‘schoolfeedbackrapport’. Daarmee gaan ze, samen met de pedagogische begeleidingsdienst van de koepel, aan de slag. “Dat is echt maatwerk”, zegt Cools. “We bekijken de situatie school per school en gaan voor elk specifiek domein op zoek naar wat er misloopt en hoe we leerkrachten kunnen helpen.”

Eigenlijk ligt dat in lijn met wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil doen met de Vlaamse toetsen: elke leerling vier keer in zijn of haar schoolcarrière testen voor wiskunde en Nederlands en de informatie daarover doorspelen aan de scholen zodat ze zichzelf kunnen bijspijkeren.

De OVSG is daar eerder een koele minnaar van. De koepel wijst nu op twee zaken: dat ze dat eigenlijk zelf al doen via deze toetsen én bovendien voor meer dan enkel Nederlands en wiskunde. Ze grijpen deze resultaten aan om dat in de verf te zetten.

In totaal namen zo 25.788 leerlingen deel aan de toets. Scholen van het officieel onderwijs kunnen zelf beslissen of ze deelnemen. In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs deed 94 procent van de scholen dat. Ook 91 procent van de basisscholen van het GO! nam deel. Het GO! bestudeert de resultaten nog en kon geen reactie geven.