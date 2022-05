Nieuwe tegenslag voor wereldwijde graanvoorziening: extreme hitte bedreigt oogst in India en Pakistan

India beleefde dit jaar de heetste maand maart sinds 1901, in het noordwesten en midden van het land waren de temperaturen in april zelfs de hoogste sinds het begin van de metingen 122 jaar geleden. In verschillende Pakistaanse steden tikte het kwik eind april bijna 50 graden aan, de temperatuur waarop het menselijk lichaam begint te ‘koken’: cellen raken oververhit, bloed verdikt en de zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt afgesneden.

In de afgelopen dagen zakten de temperaturen op de meeste plekken enigszins, tot rond de 40 graden. Relatief koel dus in vergelijking met de weken daarvoor. Maar de voorspelling is dat vanaf het weekeinde het kwik weer gaat stijgen. De verkoelende moessonregens worden pas in juni verwacht.

Door de langdurige hitte zal de Indiase graanoogst naar schatting 5 tot 10 procent lager uitvallen dan vorig jaar. Dat komt slecht uit, omdat het land – nu al de tweede graanproducent ter wereld – zich met het oog op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne had opgeworpen als hoeder van de wereldwijde voedselzekerheid. De toevoer uit de twee landen, die allebei een belangrijke rol spelen op de wereldwijde graanmarkt, neemt naar verwachting sterk af door de oorlog en bijkomende transportproblemen.

Export

Het overgrote deel van het in India geproduceerde graan is bestemd voor de binnenlandse markt, waar de opbrengsten met dank aan overheidssubsidies hoog zijn. Maar door sterk gestegen prijzen op de wereldvoedselmarkt is export interessanter geworden. In een paar jaar groeide de Indiase graanexport van nagenoeg niets naar bijna 8 miljoen ton.

“Grote landen maken zich zorgen om voedselveiligheid, en op dat moment stappen India’s boeren naar voren om de wereld te voeden”, aldus een trotse premier Narendra Modi op dinsdag. De graanexport zal dit jaar met waarschijnlijk zo’n 8 tot 10 miljoen ton opnieuw hoger liggen dan vorig jaar, maar ook aanzienlijk lager dan de 12 miljoen ton die handelaren kortgeleden nog voorspelden.

Woensdag haastte landbouwminister Sudhanshu Pandey zich dan ook om geruchten te ontkennen dat het land de graanexport zou beperken en verzekerde dat er voldoende graanreserves zijn. Toch lijkt de export ten koste te gaan van de voorziening in India zelf: op sommige plekken is het graan daar 15 procent duurder geworden.

Airco

Om de hitte het hoofd te bieden zetten Indiërs en Pakistani’s die daar het geld en de mogelijkheden voor hebben de airconditioning aan. Daardoor stijgt de vraag naar elektriciteit, wat in grote delen van India en Pakistan leidt tot urenlange stroomuitval. Om dat te voorkomen worden nu meer kolen aangevoerd.

Maar op de langere termijn maakt dat het hitteprobleem alleen maar erger, omdat zo meer broeikasgassen de atmosfeer in worden gepompt. In het meest waarschijnlijke klimaatscenario is de kans op extreme hittegolven zoals deze in India aan het eind van de eeuw volgens recent onderzoek vijf tot twintig keer groter dan aan het einde van de vorige eeuw.

Sunil Dahiya, analist bij het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), waarschuwt dat we in reactie op die trend niet kunnen blijven inzetten op airco’s en kolen. “We moeten ons verwoed gaan richten op het ondersteunen en betrouwbaarder maken van hernieuwbare energie. Anders zullen dezelfde problemen terug blijven komen, omdat we te afhankelijk zijn van deze ene brandstofbron.”